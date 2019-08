Madonna della neve a Giarratana, spettacolo della Social Band di Radio 2 - Ragusa Oggi

Madonna della neve a Giarratana, spettacolo della Social Band di Radio 2

Prima i piccoli, dopo i ragazzi e gli adulti. E’ toccato anche a loro, ieri sera, cimentarsi nella riscoperta dei giochi antichi. Un modo piacevole di trascorrere la serata, in piazza Martiri d’Ungheria, nell’ambito delle iniziative promosse dal comitato dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Neve. L’idea è stata particolarmente apprezzata e per ragazzi e adulti c’è stata dunque l’occasione di fare un tuffo nel passato, a cominciare dalla corsa con i sacchi.

Le celebrazioni, intanto, stanno per entrare nel vivo considerato che domani, domenica 4 agosto, sarà celebrata la vigilia della solennità della santa patrona di Giarratana. Alle 8,30 è in programma la santa messa nella chiesa di Sant’Antonio abate, alle 11 la celebrazione eucaristica in chiesa Madre. Alle 18, poi, ci sarà il suono a festa delle campane delle chiese e lo sparo dei colpi a cannone. Alle 18,10, in piazza Martiri d’Ungheria, il corpo bandistico Vincenzo Bellini Città di Giarratana annuncerà la solennità con il tradizionale giro di gala per le vie cittadine e le esecuzioni di marce sinfoniche in piazza.

Alle 18,30 la celebrazione dei primi Vespri nella solennità della santa patrona. Alle 19, nella chiesa di Sant’Antonio abate, la celebrazione eucaristica alla quale sono invitate a partecipare tutte le mamme che hanno avuto la gioia di un figlio nel corso dell’anno. Alle 22, poi, in piazza Vittorio Veneto, la social band di Radio 2 in concerto, spettacolo di intrattenimento promosso da Puma Events.