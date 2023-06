Ma non siamo il mare con la bandiera blu? Eppure strane chiazze a Cava d’Aliga. Per Asp tutto ok

In allarme bagnanti e villeggianti nel mare di Cava d’Aliga, frazione balneare di Scicli. Una chiazza in mare, proprio nei pressi della costa vicino alla frazione sciclitana, ha riproposto il problema ambientale che si ripete ogni anno nelle zone costiere. Molti a chiedersi se il problema è legato alla presenza di mucillagine o ad altri problemi igienico-sanitari per eventuali sversamenti di fogna in mare. “Mi segnalano una questa chiazza sospetta a Cava d’Aliga – dice Bruno Mirabella – avvisate l’Asp e le autorità cittadine. Mi rivolgo alla gente: state attenti ad ingerire acqua durante il bagno. Dopo il bagno in mare sciacquatevi sotto le docce”.

Al sindaco di Scicli Mario Marino è stato segnalato l’inconveniente.

“Siamo vigili su questa problematica con controlli anche sul depuratore” – assicura il primo cittadino. Intanto dall’Asp 7, dal Dipartimento di prevenzione assicurano che lo stato delle acque su tutto il litorale ibleo è ottimo. Le analisi, eseguite la scorsa settimana nei 58 punti prelievo distribuiti sulla costa da Marina di Acate a Punta Ciriga nell’ispicese, non danno elementi di inquinamento. I dati sono nella norma, non ci sono casi di inquinamento. I prelievi anche nel mare sciclitano: anche qui è tutto nella normalità.

Ed allora?

Alle prime temperature calde non si esclude che si possa essere ripresentato il fenomeno della mucillagine in mare che in questo mare è molto frequente. Per molti bagnanti si tratterebbe di inquinamento o di sporcizia ma in realtà sarebbe un fenomeno del tutto naturale che non può essere attribuito a fonti di inquinamento antropico. La mucillagine si presenta come chiazze di materiale grigiastro e giallognolo che galleggia in mare e può raggiungere la riva.

Non rappresenta un problema per la salute dei bagnanti ma ha un impatto sulla balneazione e sulle attività di pesca. È molto frequente in estate e soprattutto durante la mattinata quando le acque sono limpide e pulite. Certo i dubbi rimangono ed i bagnanti se li pongono.