È morta a soli quattro anni, a Palermo, per una sospetta difterite, una malattia che in Italia è ormai rarissima e che non causava una vittima da oltre trent’anni. La bambina, Anna Rosa, non era stata vaccinata. La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso e verificare […]
Lutto nel mondo della ristorazione: morto l’imprenditore Salvatore Iemolo
26 Ago 2026 00:16
Lutto nel mondo dell’imprenditoria a Vittoria. Nel pomeriggio di martedì è morto Salvatore Iemolo, già titolare di Villa Melania, sala trattenimenti e ristorante tra i più noti di Vittoria.
Iemolo era rimasto vittima di una caduta che gli aveva provocato un forte trauma. Si è spento nel reparto di Rianimazione a Catania dove era stato trasportato dopo il grave incidente.
Iemolo gestiva il ristorante, insieme alla sua famiglia e soprattutto alla figlia, Melania Iemolo. Il ristorante è chiuso da circa un anno e mezzo.
(foto da facebook)
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