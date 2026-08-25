Lutto nel mondo della ristorazione: morto l’imprenditore Salvatore Iemolo

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Lutto nel mondo dell’imprenditoria a Vittoria. Nel pomeriggio di martedì è morto Salvatore Iemolo, già titolare di Villa Melania, sala trattenimenti e ristorante tra i più noti di Vittoria.

Iemolo era rimasto vittima di una caduta che gli aveva provocato un forte trauma. Si è spento nel reparto di Rianimazione a Catania dove era stato trasportato dopo il grave incidente.

Iemolo gestiva il ristorante, insieme alla sua famiglia e soprattutto alla figlia, Melania Iemolo. Il ristorante è chiuso da circa un anno e mezzo.

(foto da facebook)

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