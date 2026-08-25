Per San Giovanni arriva Fabrizio Corona. Si paga 20 euro compreso lo spritz

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Il 29 agosto a Ragusa è il giorno di San Giovanni Battista, una delle ricorrenze più sentite per la città. Ma per chi sceglierà di trascorrere la serata sul litorale, quest’anno ci sarà anche un altro “San Giovanni” da tenere a mente: quello di Scoglitti, dove è atteso un personaggio che certamente non ha bisogno di presentazioni.

Fabrizio Corona sarà infatti special guest al Punto Aperol Spritz di Scoglitti, con appuntamento fissato per le ore 21. Il prezzo per partecipare alla serata è di 20 euro a persona, con un cocktail Aperol Spritz incluso. L’incontro prevede anche la possibilità di scattare fotografie e ottenere autografi.

L’appuntamento è pubblicizzato dalla GR Management Gianluca Russotti e la presenza di Corona è confermata nelle comunicazioni dell’organizzazione.

Una curiosità riguarda proprio la location. Nella grafica diffusa per promuovere l’evento compare infatti Marina di Ragusa, ma l’appuntamento è in realtà a Scoglitti, al Punto Aperol Spritz di via Riviera Lanterna, sul nuovo lungomare.

Un personaggio che divide

Corona non è semplicemente un ospite del mondo dello spettacolo. È uno dei personaggi più controversi e riconoscibili della cronaca italiana degli ultimi decenni. Ex agente fotografico, protagonista di vicende giudiziarie e televisive, ha costruito negli anni una figura pubblica capace di dividere profondamente l’opinione pubblica.

Da qualche anno ha trasferito gran parte della propria attività sul web, soprattutto attraverso Falsissimo, il format nel quale propone interviste, ricostruzioni, accuse e vicende legate al mondo dello spettacolo e del gossip.

Ed è proprio attraverso Falsissimo che negli ultimi mesi Corona è tornato prepotentemente al centro della scena nazionale.

Lo scontro con Signorini e la guerra con Mediaset

La vicenda più recente e rumorosa è quella che lo ha contrapposto ad Alfonso Signorini. Corona ha dedicato diverse puntate di Falsissimo a quello che ha definito il “sistema Signorini”, facendo dichiarazioni e diffondendo contenuti che hanno provocato la reazione del conduttore e dei suoi legali.

Nel gennaio 2026 il Tribunale civile di Milano ha accolto il ricorso di Signorini, impedendo a Corona di pubblicare una nuova puntata di Falsissimo sul conduttore e ordinando anche la rimozione di alcuni contenuti già pubblicati.

Corona, però, non ha fatto un passo indietro. Lo scontro si è rapidamente allargato a Mediaset, con l’ex re dei paparazzi che ha spostato il fuoco della propria comunicazione verso quello che ha definito il “sistema Mediaset”. Una contrapposizione diventata anche giudiziaria e che ha portato all’oscuramento dei profili social di Corona e delle puntate di Falsissimo da parte di Meta, dopo le iniziative dei legali di Mediaset.

Una vicenda che ha confermato una caratteristica rimasta intatta nel personaggio Corona: la capacità di trasformare ogni conflitto in un enorme caso mediatico, alimentando discussioni, reazioni e milioni di visualizzazioni.

Dal gossip alla scena estiva

Ora, dopo mesi di esposizione mediatica e battaglie a colpi di video, denunce e dichiarazioni, Corona torna anche a fare quello che da sempre gli riesce meglio: incontrare il pubblico

Il 29 agosto sarà quindi a Scoglitti, non a Marina di Ragusa come erroneamente indicato nella grafica, per una serata dal format molto semplice: foto, autografi e aperitivo.

E il prezzo, anche questo, è già parte della notizia: 20 euro a persona, Spritz compreso.

Una serata che arriva proprio nel giorno di San Giovanni Battista, trasformando così il 29 agosto ragusano in un curioso incrocio tra tradizione religiosa, movida estiva e uno dei personaggi più discussi dello spettacolo italiano.

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