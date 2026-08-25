Notte di furti a Vittoria, nel mirino anche il Comune: forzata la Sala Mandarà

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Ladri in azione al comune di Vittoria. Ignoti, nella notte, hanno forzato la porta d’ingresso della Sala Mandarà, una dipendence della sede centrale del Municipio, in passato utilizzata come sala convegno e oggi adibita a deposito di una parte dell’archivio comunale.

Il furto è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Sono stati alcuni dipendenti comunali ad accorgersi dell’accaduto. Non è ancora chiaro cosa i ladri abbiano portato via, trattando della sede di documenti d’archivio, certo non appetibili per chi vuole capitalizzare qualche euro come provento del furto. Ma nella stessa sede vi sono anche computer e altro materiale in deposito e bisognerà verificare cosa sia stato portato via.

Questa mattina il sindaco aveva lanciato l’allarme con un post sui social. “Ondata di furti notturni con scasso in giro. Fate attenzione”! Il post aveva suscitato le reazioni di alcuni cittadini che hanno invocato maggiore sicurezza, maggiore apporto e controlli delle forze dell’ordine e sollecitato il sindaco a un incontro con la Prefettura per affrontare il problema. Nella giornata di domenica un altro furto si era verificato nella sede del circolo fotografico Asa 25, dove i ladri avevano portato via delle attrezzature.

“Ho ricevuto varie segnalazioni dei cittadini – spiega il sindaco – alcuni mi hanno riferito dei tentativi di forzare le porte d’ingresso o i garage e le carretterie. Quasi tutti mi hanno parlato di tentativi, per fortuna non riusciti, ma è comunque il segnale di una presenza forte di ladruncoli che magari provano a prendere di mira le case lasciate vuote per alcuni giorni da chi trascorre qualche settimana al mare o a Scoglitti. Da sindaco, ho ritenuto giusto informare i miei concittadini. E – ovviamente – anche il comune ha segnalato quanto accaduto alle autorità di Polizia”.

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