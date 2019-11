Lusso in crociera: le 10 suite impossibili ma vere. FOTO - Ragusa Oggi

Lusso in crociera: le 10 suite impossibili ma vere. FOTO

Gli amanti delle crociere crescono di anno in anno e sono già più di 30 milioni in tutto il mondo, il 40% in più di dieci anni fa. Numeri importanti per un settore che deve far fronte a una clientela sempre più esigente e sempre più alla ricerca di lusso e comfort nei viaggi, come emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da www.crocierissime.it, l’agenzia web numero uno in italia interamente dedicata al mondo delle crociere, secondo cui il 25% dei viaggiatori sogna una crociera superlusso.

I costruttori di navi sono consapevoli di questo interesse crescente e fanno a gara per rendere le loro imbarcazioni più attraenti, non solo con nuove forme di intrattenimento a bordo, che vanno da spettacolari campi da golf, a piste di pattinaggio su ghiaccio, scivoli giganti, appuntamenti di alta cucina, ma anche migliorando la qualità delle cabine che in alcuni casi non hanno nulla da invidiare alle migliori suite d’albergo. Un dato su tutti conferma questa tendenza: solo pochi anni fa il numero di cabine con balcone privato era esiguo, oggi arrivano, in alcuni casi fino all’80% del totale su una nave; persino alcune cabine interne hanno il balcone privato con affaccio su ampi cortili con piante e vegetazione.

Insomma, le cabine di ogni nave, unico angolo personale a bordo dei giganti del mare, dove i crocieristi cercano di riposare e godere di un momento di intimità, devono, per quanto possibile essere pensate per rispondere a ogni richiesta della clientela. Sono state quindi progettate suite più spaziose, lussuose e uniche. Quelle più esclusive offrono servizi inimmaginabili e il motore di ricerca Crocierissime.it ne ha scovate dieci tra le più spettacolari e incredibili.

1. Norwegian Cruise Line – The Haven Garden Villa

Norwegian Cruise Line ha scommesso molto sull’offerta di una delle vacanze più lussuose e comode in alto mare. La sua The Haven Garden Villa dispone di tre camere con una superficie totale compresa tra 438 e 534 metri quadri, su navi come la Norwegian Jewel, la Norwegian Jade, la Norwegian Gem e la Norwegian Pearl. Queste cabine sono divise in uno spaziosissimo soggiorno, tre camere da letto, giardino con fantastica terrazza e jacuzzi, e un pianoforte. Alcune hanno anche tre bagni più uno di cortesia ed è compreso il servizio di maggiordomo e concierge. Inoltre, i passeggeri hanno accesso a tutti i vantaggi di The Haven, l’area privata a cinque stelle in cima alle navi dove si trovano una piscina privata, il ristorante, la terrazza e la palestra.

2. Seven Seas Explorer – Suite Regent

L’esclusiva RSS Explorer della compagnia di lusso Regent Seven Seas Cruises è una delle navi più lussuose al mondo. A bordo c’è una delle più eleganti suite mai costruite su una nave di fascia alta. È la Suite Regent, uno spazio eccezionale e curato nei minimi dettagli, con ben 380 metri quadri a disposizione di cui 90 costituiti da due spettacolari terrazze. Artisti famosi come Picasso decorano l’atrio d’ingresso con le loro litografie. L’interno è bianco e nero, elegantemente decorato in stile newyorkese, con finestre che occupano l’intera parete, dal pavimento al soffitto. Due salotti, una sala da pranzo, due camere da letto e una spa privata sono alcune delle lussuose dotazioni, così come un servizio di maggiordomo e un elegante pianoforte a coda.

3. Celebrity Cruises – Suite Iconic

Sublime. Celebrity Cruises ha raggiunto il top creando una tra le suite più spettacolari al mondo in cima alla Celebrity Edge: l’Iconic Suite. Con 243 metri quadri ha una vista mozzafiato grazie alle sue enormi vetrate situate a prua del ponte 12. L’arredamento è di design e minimal, nella terrazza ci sono vasca idromassaggio, amaca balinese e ampie poltrone, mentre all’interno c’è un enorme soggiorno, con zona pranzo separata, due camere da letto e due bagni. Inoltre, c’è un servizio di maggiordomo, un esclusivo ristorante privato con un menu speciale per colazioni, cene e pranzi ed è compreso l’accesso all’esclusivo e lussuoso Michael’s Club, una vip lounge che coccola i clienti sotto ogni aspetto.

4. Royal Caribbean – Royal Loft Suite & Ultimate Family Suite

Una delle compagnie di navigazione leader a livello mondiale come Royal Caribbean dal 2009 ha diverse navi, tra cui l’Oasis of the Seas, Allure of the Seas, Harmony of the Seas e Symphony of the Seas (e ne sta per arrivare una quinta), che hanno l’onore di essere tra le più grandi navi da crociera del mondo. La cabina più ampia è la Royal Loft Suite di 229 metri quadri che occupa due piani, con camera matrimoniale e bagno al piano superiore e salone, sala da pranzo, un’altra sala con pianoforte a coda, biblioteca e due terrazze indipendenti al piano terra. Inoltre, ci sono vasca idromassaggio, amaca balinese, poltrone esterne e una sala da pranzo esterna con bar. L’ultima novità è poi la Ultimate Family Suite di 153 metri, piena di attività per tutti i tipi di clienti, piccoli e grandi. Sempre su due piani, con una zona letto per bambini al piano superiore, uno scivolo che li fa calare direttamente al piano terra, parete per l’arrampicata, schermo 3D con ricco catalogo multimediale e macchina per i popcorn. Al piano inferiore c’è anche una fantastica terrazza di 20 metri dotata di una lussuosa vasca idromassaggio e un tavolo da biliardo. Questa suite per famiglie fa sentire i clienti come a casa propria e può soddisfare qualsiasi desiderio grazie ai maggiordomi personali che sono disponibili in qualsiasi momento della giornata per organizzare ogni aspetto delle esperienze esclusive appositamente pensate per il cliente. “Ci vantiamo di avere davvero l’unica suite familiare al mondo”, ha detto Michael Bayley, CEO di Royal Caribbean alla presentazione della nave: “Non credo che ci sia un hotel o un resort da nessuna parte del mondo che abbia qualcosa di paragonabile”. Difficile contraddirlo, questa suite si vanta anche di avere la più veloce connessione internet in mare.

5. Cunard – Suite Grand Duplex

Si vantano di essere “la compagnia di navigazione più famosa al mondo”, e in effetti la Cunard Line ha saputo sfruttare il lusso inglese per realizzare una suite davvero ricercata: la Suite Gran Duplex Q1 di 209 metri quadri. Il suo stile decorativo è classico con tocchi di legno nobile, spazi chiari e luminosi e pennellate di rosso nell’arredamento in linea con l’immagine aziendale. Questa suite ricorda le dimore di lusso di un tempo con un maestoso ingresso che introduce in un appartamento su due piani che dà accesso ad una scala: al piano superiore si trova la camera matrimoniale con letto King Size e la vasca idromassaggio. In tanto spazio non possono mancare, sotto, soggiorno con scrivania, sala da pranzo e terrazza a poppa, con sedie e sdraio, e l’offerta di servizi vip come bottiglia di vino di benvenuto accompagnata da fragole, frutta fresca ogni giorno, appetizer prima di cena, concierge, maggiordomo e accesso al Queens Grill e Terrazza.

6. Princess Cruise – Sky Suite

Secondo Crocierissime.it, questa è la prima volta che Princess Cruises si lancia nell’evoluzione delle sue suite. I nuovi gioielli Sky Princess ed Enchanted Princess saranno i primi ad avere le Sky Suite di 174 metri quadri. Il ponte 18 e la zona di prua ospitano queste due cabine spettacolari con due camere da letto, balcone privato, salone, sala da pranzo, quattro televisori, servizio di concierge, maggiordomo, prodotti di lusso e un ampio balcone privato con vista a 270 gradi dotato di comode poltrone, minibar, tavoli e sdraio. Sulla terrazza è possibile inoltre organizzare feste private e richiedere un telescopio per ammirare le stelle. Una delle particolarità che riguarda le crociere ai Caraibi, è un bungalow esclusivo riservato sull’isola privata Princess Cays.

7. Oceania Cruises – Owner’s Suite

L’esclusiva compagnia Oceania Cruises dispone di meravigliose suite a bordo delle sue navi Marina e Riviera. Tra queste c’è la lussuosa Owner’s Suite di 190 metri quadri che non ha nulla di meno di una qualsiasi suite di un hotel di lusso grazie al suo design e ai suoi servizi. Ampio spogliatoio privato, bagno con vasca idromassaggio dotato di prodotti Bvlgari, e arredi del prestigioso marchio Ralph Lauren Home. Ma ad esaltarne il valore è soprattutto la sua posizione a poppa, a cui si aggiungono il servizio privato di ingresso, maggiordomo e concierge, le migliori marche di bevande alcoliche a disposizione e bottiglia di champagne di benvenuto, frutta fresca, coperte in cashmere e tartine servite anche di notte. Da non dimenticare l’accesso alla super exclusiva Executive Lounge super esclusiva che vanta tra le altre cose una biblioteca fornitissima.

8. Silversea – Grand Suite

Lussuose, classiche ed eleganti sono gli aggettivi che descrivono bene le suite disponibili a bordo della nave della compagnia Silversea, soprattutto sulla Silver Spirit dove c’è Alberta la Grand Suite di 132 metri quadri. Gli spazi curati nei dettagli includono due terrazze in teak con eleganti mobili da esterno, bagni in marmo con una fantastica vasca idromassaggio, servizio di maggiordomo privato, prodotti Bvlgari in dotazione, libreria interattiva, impianto Bose con 30 connessioni Bluetooth, macchina per il caffè Illy. I vari servizi comprendono anche fornitura di cioccolatini di alta qualità e serate da organizzare sulla terrazza con aperitivi e tartine. Una delle grandi attrazioni è la possibilità di cenare al tavolo dell’ufficiale di bordo.

9. Crystal Cruises – Crystal Penthouse with Verandah

Anche la compagnia di navigazione di lusso più premiata al mondo rimane nella top 10 con una delle sue cabine più famose: la Crystal Penthouse Verandah. La Crystal Serenity ospita 4 suite di 125 metri quadri situate al centro del ponte 11 per un servizio a sei stelle. Le sue pareti racchiudono un bagno con vasca idromassaggio, uno spogliatoio privato, una biblioteca con libri di ogni tipo e un soggiorno con zona pranzo separata e oggetti di pregio, anche firmati Swarovski. Naturalmente, queste cabine includono extra speciali, oltre a un cesto di frutta in camera giornaliero, tè a metà pomeriggio, cocktail e tartine, champagne, vino, liquori e altri snack di benvenuto, c’è un invito privato a un cocktail con il capitano. Degno di nota è anche il servizio in camera e il maggiordomo 24 ore su 24, senza tralasciare il servizio massaggi in cabina.

10. Holland America – Pinnacle Suite

La maestosa Pinnacle Suite sulla Nieuw Statendam di Holland America Line è la camera più grande e sofisticata della nave. I suoi 121 metri quadri sono una meraviglia del design moderno mescolato con uno stile classico in modo perfettamente armonico. Con vista spettacolare, la suite dispone di doccia idromassaggio, terrazza privata, spogliatoio e un elegante salone, con lussuosi comfort e prodotti Elemies, oltre a jacuzzi, aperitivi privati prima di cena, feste con gli ufficiali di bordo o l’accesso esclusivo al Neptune Lounge.

Non solo. Oltre a questi spazi stellati, quasi tutte le compagnie, da Azamara Club Cruises, a Costa Crociere, da Disney Cruise Line a MSC Crociere, hanno le loro suite particolari e con standard molto elevati. Disney Cruise Line, ad esempio, ha la Concierge Suite sulla Disney Magic e sulla Disney Wonder, con cabine fino a 95 metri quadri con decorazioni art-deco, calde finiture in legno, illustrazioni originali e tappeti personalizzati. MSC Crociere, invece, ha la sua Suites Yacht Club, larga fino a 90 metri sulla MSC Seaside e sulla MSC Seaview, finemente disegnata dal celebre studio di architettura De Jorio Design International. Si trovano in un complesso privato ed esclusivo, il The Yacht Club, con reception privata, concierge e maggiordomo, e hanno il loro ristorante di lusso, con tutte le bevande incluse, l’accesso alla MSC Aurea Spa e ad altri servizi. Costa Crociere, poi, ha suite non così grandi, ma raggiunge livelli elevati grazie alla Samsara Suite, con accesso alla zona termale, alle sale vip dei porti di Barcellona e Savona, servizio in camera 24 ore su 24, maggiordomo e bevande di ogni tipo incluse.