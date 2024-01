L’Under 19 del Pro Ragusa si conferma campione d’inverno

La formazione Under 19 del Pro Ragusa ha ottenuto un pareggio sul difficile campo di Caltagirone contro il Qu’al At. Nonostante l’iniziale vantaggio dei ragazzi allenati da Mister Di Mauro, il Qu’al At è riuscito a ribaltare la situazione con un uno-due micidiale di Gabriele Cerminara.

Nonostante il pareggio, il Pro Ragusa si conferma Campione d’Inverno nel campionato regionale Juniores, avendo accumulato 16 punti con 5 vittorie e un pareggio fino a questo momento. La squadra si prepara ora per un’altra trasferta impegnativa contro il Bruffalori a Scicli.