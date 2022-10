L’ottobrata? Si fa in spiaggia a Marina di Ragusa non sull’Etna! Ecco le previsioni meteo, temperature in aumento

Altro che sagra di funghi e di castagne. La vera Ottobrata si fa sulle spiagge di Marina di Ragusa e non necessariamente sulle pendici dell’Etna. Una domenica praticamente estiva quella di oggi con decine e decine di persone che sono scese a mare per fare il bagno approfittando della temperatura mite e dell’acqua praticamente calda. Insomma estate in piena regola. (nella foto il ragusano Tino Guastella con comitiva di amici). In Sicilia alcuni anni è così e c’è da essere davvero fortunati. E forse si dovrebbe davvero puntare di più sulla destagionalizzazione per accogliere turisti e villeggianti anche oltre i classici mesi di luglio, agosto e settembre. Il caldo accompagnerà la provincia di Ragusa e l’isola anche per tutta la settimana. Ecco le prossime previsioni di ilmeteo.it

Lunedì 24 Ottobre: giornata all’insegna del bel tempo. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 26°C, la minima di 12°C alle ore 7. I venti saranno deboli da Ovest al mattino con intensità di circa 11km/h, moderati da Ovest al pomeriggio con intensità di circa 16km/h, alla sera deboli da Ovest-Nord-Ovest con intensità tra 9km/h e 17km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 5, corrispondente a 741W/mq.

Martedì 25 Ottobre: giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 27°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 7 sarà di 13°C. I venti saranno moderati da Ovest-Nord-Ovest sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 15km/h, deboli da Nord-Ovest alla sera con intensità di circa 6km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 4.9, corrispondente a 732W/mq.