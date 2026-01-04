Lotteria Italia: cresce l’attesa per l’estrazione dell’Epifania

Sale l’attesa in vista dell’estrazione finale della Lotteria Italia, in programma il 6 gennaio 2026, giorno dell’Epifania. Mancano ormai poche ore alla chiusura della vendita dei biglietti e l’edizione 2025 si avvia verso il gran finale con numeri che non si vedevano da anni, alimentando sogni e speranze di milioni di giocatori in tutta Italia.

È una Lotteria Italia che viaggia a ritmi sostenuti: secondo i dati diffusi da Agimeg, i biglietti venduti avrebbero raggiunto quota 9,6 milioni, un risultato che segna il miglior dato degli ultimi quindici anni. Un incremento significativo che non solo conferma il rinnovato interesse per il concorso, ma apre anche la strada a un aumento del numero complessivo dei premi.

Negli anni precedenti, a fronte di vendite più contenute, il numero delle vincite era progressivamente cresciuto: dai 195 premi con 6 milioni di biglietti venduti nell’edizione 2022-2023, ai 210 premi dell’anno successivo, fino ai 280 premi assegnati nel 2024-2025, quando i tagliandi distribuiti avevano superato gli 8,6 milioni. Quest’anno, con un ulteriore balzo in avanti delle vendite (+10%), le stime parlano di almeno 300 premi complessivi, salvo l’ipotesi – meno probabile – di un aumento dell’importo delle singole vincite.

Il piano premi resta comunque ricco e articolato. La prima categoria prevede cinque premi milionari da 5 milioni, 2,5 milioni, 2 milioni, 1,5 milioni e 1 milione di euro. Seguono i 25 premi di seconda categoria da 100 mila euro, i 50 premi di terza categoria da 50 mila euro e i 200 premi di quarta categoria da 20 mila euro. A rendere ancora più appetibile l’edizione 2025 è l’introduzione di un Premio Speciale da 300 mila euro, una novità assoluta nel panorama della Lotteria Italia.

Intanto, il conto alla rovescia per l’acquisto dei biglietti entra nella fase finale. I tagliandi cartacei saranno disponibili fino alle 20.30 del 6 gennaio, mentre per l’acquisto online la scadenza è fissata alle ore 8.00 del 5 gennaio. Dopo questi termini non sarà più possibile partecipare all’estrazione. Come accade ogni anno, gli ultimi giorni coincidono con una corsa ai punti vendita, dove non mancano code e, in alcuni casi, il rischio di esaurimento dei biglietti.

Il biglietto cartaceo può essere acquistato presso i rivenditori autorizzati ed è identificato da un codice alfanumerico univoco. La sua corretta conservazione è fondamentale: rappresenta infatti l’unico titolo valido per la riscossione di un eventuale premio. In alternativa, è possibile acquistare il biglietto in formato digitale tramite piattaforme autorizzate, con una procedura guidata che consente di completare l’operazione in pochi minuti. Il biglietto online ha lo stesso valore legale di quello cartaceo e partecipa a tutte le estrazioni previste.

L’estrazione finale avverrà, come da tradizione, durante una puntata speciale di “Affari Tuoi” dedicata alla Lotteria Italia. Al termine, i numeri vincenti saranno consultabili attraverso il servizio di Verifica Vincite sul sito ufficiale e sull’app My Lotteries.

Per chi sarà baciato dalla fortuna, il regolamento prevede 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del bollettino ufficiale per presentare la richiesta di riscossione del premio. Trascorso questo termine, il diritto decade.

Con l’Epifania alle porte, la Lotteria Italia si conferma ancora una volta un rito collettivo delle festività: tra attese, speranze e biglietti custoditi con cura, sono proprio questi ultimi giorni a concentrare l’emozione di un appuntamento che, ogni anno, continua a far sognare milioni di italiani.

[image: image.png]



© Riproduzione riservata