Lorenzo Licitra nel cast di Tale Quale Show. Non ci sarà Cristina Scuccia

Era stata annunciata la sua presenza a Tale e Quale Show 2023, che inizierà il prossimo 22 settembre, ma in realtà non prenderà parte allo show. Colpo di scena per Cristina Scuccia, l’ex suora tornata alla ribalda con la sua ultima partecipazione all’Isola dei Famosi che non sarà presente al talent nonostante ne fosse stata annunciata la presenza lo scorso 11 luglio da Carlo Conti. Un cambiamento di programma ,dunque: Blogo parla di mancati accordi economici e editoriali alla base della defezione. Al suo posto, nei venerdì sera autunnali di Rai1, il pubblico ritroverà Jo Squillo, che di recente ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, insieme al prossimo imitatore dilettante Alex Belli.

LORENZO LICITRA NEL CAST

Ma non è tutto: nel cast di Tale e Quale Show c’è anche un altro concorrente del ragusano: si tratta di Lorenzo Licitra, vincitore nel 2017 di X Factor.

Ricapitoliamo il cast di Tale e Quale Show 2023:

– Alex Belli

– Gaudiano

– Ginevra Lamborghini

– Jasmine Rotolo

– Ilaria Mongiovì

– Lorenzo Licitra

– Maria Teresa Ruta

– Pamela Prati

– Jo Squillo

– Scialpi