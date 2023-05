Isola dei Famosi: le dichiarazioni shock della mamma dell’ex suor Cristina Scuccia dopo l’annuncio dell’amore spagnolo. VIDEO

Dopo queste prime settimane di gioco all’Isola dei Famosi, la trasmissione tv in onda su Canale 5 e condotta dalla brava Ilary Di Blasi, e dopo che in più occasioni è stata tirata in ballo Cristina Scuccia, ovvero l’ex suor Cristina adesso concorrente del reality dopo aver lasciato i voti religiosi, si registra un sempre maggiore interesse sulla vita della Scuccia. Proprio nei giorni scorsi sono arrivate le conferme sulla persona a cui si sarebbe legata sentimentalmente e che vivrebbe in Spagna, dove tra l’altro vive adesso anche lei. Inoltre negli ultimi giorni la Scuccia è stata protagonista di una faticosa prova del gioco. Adesso arrivano anche le dichiarazioni della mamma dell’ex suor Cristina. Ecco cosa ha detto su sua figlia anche dopo questi momenti in tv.

La conferma dell’amore durante la diretta

Si dice innamorata, indica luogo e tempi della persona che le ha rapito il cuore, ma nulla di più: “Vive a Madrid, di lei mi manca tutto. Spero mi aspetti”. A colloquio con Helena Prestes, l’ex suor Cristina si lascia andare: Di questa persona mi manca tutto. L’amore è bello, ci conosciamo da pochissimo, l’ho conosciuta a Madrid. Questa persona è entrata in punta di piedi conoscendo il mio passato. Spero sia ancora lì ad aspettarmi”. E alla Blasi che la incalza per saperne di più, oppone una strenua resistenza: “È un germoglio, sono pochi mesi, e come sai i germogli vanno protetti”. Arrivano anche le scuse per la mamma, che apprende di quest’innamoramento dalla tv: “Ci sto pensando tanto, scusa mamma se non te ne ho parlato prima, io non mi sarei mai lasciata andare con la prima persona che passava così. Io non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa qua. Dal convento sono uscita due anni fa, poco prima di iniziare questa avventura ho conosciuto questa persona. Qui è difficile tenersi le cose dentro e ora mi sento con 100 chili in meno dopo averlo detto”.

Le dichiarazioni della mamma di Cristina

RAFFAELA RIZZA, madre di CRISTINA SCUCCIA (concorrente de L’Isola dei Famosi 2023), dichiara: «Come dice Papa Francesco “Una mamma sa custodire, collegare nel cuore e vivificare”. L’Amore per una figlia è un grande dono e la felicità di Cristina è la mia. Qui la seguiamo tutti, i nipotini non vedono l’ora di rivederla, soprattutto Nonna Lucia! Spero queste mie righe possano arrivarle. Aspetto il suo ritorno per abbracciarla e parlare da sole di tutto ciò che desidera, io sarò sempre con lei».

