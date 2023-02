Lorenzo Licitra e il look col “mustazzo”. Esce nuovo singolo e ha tentato l’Eurovision tramite San Marino

Profondo cambio di look per il giovane cantante ragusano. Da qualche giorno ha infatti tagliato la barba e lasciato solo dei folti baffi, un “mustazzo” alla siciliana. Sono passati ormai sette anni da quando Lorenzo Licitra ha vinto X Factor, una vittoria passata alla storia perche’ il cantautore ragusano, ai tempi, relego’ al secondo posto i Maneskin, che poi hanno sviluppato la carriera che tutti sappiamo, piazzandosi sulla cima piu’ alta della discografia mondiale. Licitra, invece, non riusci’ a confermare il successo di quella serata sparendo dai radar della musica piu’ in vista.

Venerdì 24 febbraio è intanto tornato su tutte le piattaforme digitali con “Never Give Up”, il suo nuovo singolo con cui sabato 25 febbraio ha poi partecipato, pur senza vincerla, alla finale di “Una voce per San Marino”, il concorso che permette al vincitore di rappresentare il piccolo paese all’Eurovision Song Contest; quindi lo stesso percorso che, in maniera poi rivelatasi fallimentare, ha intrapreso lo scorso anno Achille Lauro.

Le parole di Licitra e il messaggio di pace

“Il mio nuovo singolo – racconta Licitra – e’ la sintesi di anni di ricerca in cui non nego di aver avuto difficolta’ nel trovare la mia direzione musicale. Per me rappresenta un mantra, una filosofia, o meglio, un modo di essere che non ammette titubanze, ma solo la certezza di dare sempre il meglio, comunque vada. Io sento di averlo fatto. Inoltre – prosegue – questa settimana scandira’ il primo anniversario dell’inizio della guerra tra Ucraina e Russia e proprio sabato 25 febbraio, giorno della finale del contest a San Marino, ci sono state varie manifestazioni e fiaccolate per la pace che avranno luogo a Roma e in altre citta’ d’Italia e d’Europa. Mi piacerebbe pensare a ‘Never Give up’ come a un ulteriore messaggio di speranza per tutte le situazioni di difficolta’ attuali che ognuno di noi si trova ad affrontare”.

La finale di “Una voce per San Marino” tra nudi in tv e gag

l “Sanremo” di San Marino torna a far divertire gli appassionati della musica, con la vittoria di Achille Lauro nell’edizione del 2022 di Una voce per San Marino. La competizione ha visto 22 artisti esibirsi in diretta su San Marino TV, con l’obiettivo di guadagnare un posto sul palco dell’Eurovision.

La finale, che si è tenuta il 25 febbraio, è stata un momento culminante di un percorso iniziato lo scorso 28 ottobre. La competizione ha offerto agli appassionati della musica esibizioni singolari e momenti divertenti, tra cui un collegamento con il backstage che ha attirato l’attenzione sui social.

Nudi in tv durante collegamento. VIDEO

Durante il collegamento, l’inviato ha parlato con il conduttore Jonathan Kashanian, senza accorgersi che qualcuno si stava cambiando dietro di lui. Un’improvvisa richiesta di spostarsi ha fatto capire che i partecipanti erano nudi, e la situazione ha creato una commozione in diretta televisiva.

Guarda il video a seguire

Tra i cantanti in gara c’erano anche gli Eiffel 65, il vincitore di X Factor Lorenzo Licitra, la ragusana Deborah Iurato e Roy Paci. Tutti hanno offerto esibizioni uniche che hanno catturato l’attenzione degli spettatori e dei giudici.