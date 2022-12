L’Ordine dei Commercialisti di Ragusa tra attività fiscali e convegni formativi, un bilancio positivo per il 2022

“L’Ordine – dichiara il presidente Maurizio Attinelli – ha avuto il piacere e l’onore di ospitare professionisti e colleghi di assoluto spessore. Non ultimo uno dei massimi studiosi in ambito fiscale come Dario Deotto. L’evento – che si è svolto la scorsa settimana – ha fatto registrare grande partecipazione e interesse fra i presenti, in merito ad un tema, quello del metaverso, più che mai di interesse attuale. Ci tengo a ringraziare – aggiunge Attinelli – l’intero l’intero Consiglio Direttivo composto dai colleghi Francesca Mazzola, Pippo Antoci, Michelangelo Aurnia, Patrizia Caccamo, Carla Occhipinti, Pietro Affè, Sonia Mallia, Pino Rosa, Sergio Cassisi e Bruno Sallemi, per aver creduto opportuno aprirsi alla conoscenza di questa realtà virtuale, parallela e innovativa. Una stagione ricca di impegni e compiti professionali che l’intero gruppo è riuscito a concludere con il massimo delle attenzioni”.