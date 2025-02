L’Olympia basket ha un nuovo allenatore. Il catanese Mike Del Vecchio prende il posto di Massimiliano Farruggio

L’Olympia basket Comiso ha un nuovo allenatore. Mike Del vecchio, catanese, prende il posto di Massimiliano Farruggio e guiderà la squadra nelle ultime quattro gare della regolar season nel campionato di serie C maschile di pallacanestro (Conference sud).

Il cambio di allenatore è stato deciso dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Cus Palermo, che ha allungato la distanza dalla vetta. Ora l’Olympia è al secondo posto, con 26 punti mentre la capolista Polisportiva Alfa Catania ne ha 30.

L’Olympia vuole sfruttare al meglio questa parte finale della stagione e prepararsi alla “fase due” dei play off, con l’obiettivo immutato della promozione nella serie superiore, la serie B interregionale. La società del presidente Roberto Biscotto ha voluto cosi dare una scossa alla squadra: la rescissione del contratto è stata consensuale. Massimiliano Farruggio, in accordo con la società, continuerà ad occuparsi del settore giovanile.

Il nuovo head coach Mike Del Vecchio ha 55 anni e una lunga esperienza nel basket siciliano e non solo. Aveva già allenato l’Olympia tra il 2007 e il 2008 in serie C1 attuale serie B Interregionale. Da giocatore, si era formato nelle giovanili del Pesaro. Ha intrapreso il percorso da allenatore nel 1988, quando era ancora giocatore, ottenendo buoni risultati con molte squadre siciliane e italiane. Ha allenato per diverse stagioni a Termoli dove ha vinto un campionato di C e ha sfiorato una finale play off. Ha allenato anche a Reggio Calabria in A2 femminile e a Vasto in C Gold.

La società ha confermato come assistant coach Alessandro D’Iapico che affiancherà Del Vecchio nella parte finale del campionato.

© Riproduzione riservata