Locali subito per evitare la perdita di 800 mila euro. L’appello del sindaco di Pozzallo

Roberto Ammatuna subisce i ritardi della Regione ma non ci sta. Anzi alza il tiro e si dice amareggiato per il troppo tempo perso a Palermo per decidere sul trasferimento del Centro per l’Impiego nei locali dell’ex Asi. La lettera, partita da Palazzo La Pira, con la quale l’Amministrazione Ammatuna chiedeva l’assegnazione temporanea di questi locali risale al 27 marzo scorso ed era a firma dell’assessore ai lavori pubblici Giovanni Zazzo. Una seconda lettera il 20 aprile scorso è partita, invece, all’indirizzo dell’architetto Adriana Privitera mandataria RTP che ha l’incarico della redazione del progetto di riqualificazione urbana ed il riuso degli uffici comunali di piazza Cesare Battisti da adibire a centro polivalente giovanile per un importo di 800 mila euro. Lettera con la quale l’Amministrazione ha disposto una proroga alla definizione della progettazione visti i ritardi.

Il Comune di Pozzallo rischia di perdere il finanziamento statale della “rigenerazione urbana”.

“Nonostante i ripetuti solleciti alla Regione, a cui era già stata prospettata da mesi l’ipotesi del trasferimento dell’importante servizio presso i locali del Centro Direzionale dell’ex ASI di proprietà della Regione, a tutt’oggi da quest’ultima nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta al Comune di Pozzallo – afferma il sindaco Ammatuna – occorre subito liberare i locali e permettere ai progettisti di poter eseguire gli studi e gli adempimenti al fine di pervenire al più presto all’approvazione del progetto esecutivo dell’importante struttura per bandire la gara di appalto entro il 31 luglio 2023. Non bisogna perdere altro tempo. La lentezza ed i ritardi della Regione sono inaccettabili e non possono penalizzare la città di Pozzallo”.

Ieri l’intervento del deputato regionale Ignazio Abbate. E’ suo l’annuncio che il problema è stato risolto dopo che la Regione aveva sul tavolo la soluzione proposta dall’Amministrazione Ammatuna.

“Pozzallo non perderà l’Ufficio per l’Impiego che verrà trasferito nei locali ASI della zona industriale Modica-Pozzallo per tutta la durata dei lavori ed i dipendenti non saranno quindi destinati ad altri impieghi – annuncia – non appena il Comune ha reso nota l’indisponibilità dei locali mi sono attivato per trovare una soluzione alternativa individuando in quelli della zona ASI la collocazione perfetta in quanto al momento non utilizzati e logisticamente facili da raggiungere. Già da domani l’Assessorato regionale alla famiglia e al lavoro si occuperà del trasferimento nei nuovi locali”.