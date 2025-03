Lo sportello utenti di Ibleacque a Scicli diventa bisettimanale

Alla fine le proteste sono servite. E’ servito soprattutto il tono deciso e forte del Consiglio comunale aperto durante il quale nel mirino è finita la società Ibleacque con i disservizi che si registrano in città e nelle borgate. La presenza del presidente della società, Franco Poidomani, e di alcuni tecnici ha permesso di chiarire dubbi e perplessità.

Alla fine un risultato è stato ottenuto. Lo sportello, attivo solo il venerdì nella sede le centro comunale di protezione civile in contrada Zagarone, garantirà due aperture settimanali. Attivazione, quindi, non solo per il venerdì ma anche per il martedì. Di fatto si potranno diluire le esigenze della popolazione che è costretta a fare le “levatacce” per riuscire a prendere un posto e parlare con il personale della società che gestisce il servizio idrico in città.

“Il ricevimento in programma ora ogni martedì e venerdì non risolverà i problemi denunciati da mesi e mesi dagli utenti – commentano i consiglieri comunali Peppe Puglisi, Giuseppe Arrabito, Lorenzo Bonincontro e Stefania Muriana – confidiamo che questa apertura possa ampliarsi anche nei successivi mesi e, addirittura, rafforzarsi ancora di più”. Da tutte le parti si assicura la massima vigilanza. C’è tanta attesa per l’apertura bisettimanale dello sportello utenti volta a capire se si riesce a smaltire il carico di lavoro esistente su Scicli e borgate.

