Lo sciclitano Vincenzo Pelligra al “Gran Prix 2025 Outlinesvesr” di judo di Guadalajara in Messico

C’è anche lo sciclitano Vincenzo Pelligra fra gli atleti italiani partecipanti al Gran Prix di judo di Guadalajara in Messico che prenderanno il via domani per concludersi il 19 di questo mese. Tre giorni di gare alle quali partecipano, distribuite nelle singole categorie, 235 judoka provenienti da quattro Continenti. Sono in tutto 34 i Paesi partecipanti con 144 uomini e 91 donne. La pattuglia più numerosa arrivata a Guadalajara già ieri è quella europea con 124 atleti, seguita dalla Panamerican judo Confederation con 107 atleti, l’African judo Unione partecipa con due atleti e lo stesso vale per la Judo Union of Asia.

Vincenzo Pelligra, categoria – 81 chilogrammi, è in forza alle Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria. Cresciuto nella Koizumi judo Ecodep di Scicli continua ad allenarsi con questa società che lo ha visto nascere e crescere. Figlio del Maestro Maurizio Pelligra è riuscito nel tempo a ritagliarsi un posto di primo piano nel judo nazionale, europeo e mondiale. Attualmente è reduce dall’Open 2025 di judo di Tunisi dove ha ottenuto un bel primo posto conquistando la medaglia d’oro; sempre di recente ha raccolto un settimo posto al Grand Slam del Tagikistan, gara di livello superiore al Gran Prix. Sono tutti risultati che vanno ad alimentare le classifiche in vista dei mondiali.

