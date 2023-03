Lo sciclitano Tony Liuzzo medaglia d’oro in Polonia

Primo posto nel campionato mondiale master indor Toruń che si è tenuto in Polonia. Un risultato che fa onore alla terra iblea. Lo ha raccolto Tony Liuzzo domenica scorsa conquistando la medaglia d’oro nella gara dei 3.000 metri con il tempo di 8′ e 42”. L’atleta sciclitano, che corre per i colori della Running Emotion Pozzallo del presidente Gianni Scala, è andato in Polonia dopo il primo posto ottenuto ai campionati italiani master di cross di Aviano, in Friuli, e dopo il titolo di campione europeo M40, sui 3000 metri, il 24 febbraio dello scorso anno a Braga in Portogallo.

Passano gli anni ma Tony Liuzzo non finisce di stupire

Grande atleta, cresciuto alla corte del compianto Franco Ruscica preparatore atletico di tanti ragazzi, Tony Liuzzo, 44 anni a giugno, è stato colui che ha interpretato al meglio il messaggio atletico di Ruscica. Pupillo del giornalista sportivo Santo Vanasia, ha vinto più volte al “Peppe Greco” il premio dedicato al suo caro Santo che lo ha seguito nella sua ascesa sportiva negli anni. Allievo di Salvo Dell’Aquila, suo preparatore atletico, Tony Liuzzo continua ad essere il meglio che l’atletica offre nel panorama nazionale, europeo e mondiale. In Polonia, nella gara di domenica scorsa, vincendo l’oro sui 3000 M40 ha superato il record regionale che lo stesso deteneva dallo scorso anno con il tempo di 8’45”35. Il fondista sciclitano è tornato, quindi, a recitare un ruolo da protagonista nel fondo italiano. E lo fa con i colori della società di atletica pozzallese, la Running Emotion.

La scheda

Tony Liuzzo, nasce a Scicli il 24 giugno del 1979. Proprio da Scicli spicca il volo con la Libertas Scicli del professore Angelo Asta prima e di Franco Ruscica dopo. A livello regionale è uno dei massimi fondisti, lo stesso vale a livello nazionale. Tra i migliori in Italia ha partecipato alle maratone di New York e di Boston con un tempo personale di 2h16’32”, oltre ad aver corso in pista i 10.000 in 29’17” e un primato nella mezza di 1h04’02”. Tony Liuzzo ha difeso oltre ai colori della Libertas Scicli anche quelli del Cs Aeronautica, della Corri Castelvetrano, dell’Atletica Augusta prima di entrare a fare parte della Running Emotion Pozzallo di Gianni Scala