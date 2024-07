Lo sciclitano Sandro Gambuzza riconfermato alla vice presidenza della giunta nazionale di Confagricoltura

La Sicilia mantiene la sua presenza in seno alla giunta nazionale di Confagricoltura dopo l’elezione, avvenuta nelle settimane scorse, del presidente nazionale Massimiliano Giansanti. Anche in questo caso è stata una riconferma. Con Sandro Gambuzza, all’interno dell’esecutivo nazionale, ci saranno anche gli altri due vice presidenti, Giordano Emo Capodilista e Luca Brondelli di Brondello.

Dalla Sicilia l’augurio di buon lavoro per la nuova giunta nazionale di Confagricoltura. Il presidente, Rosario Marchese Ragona, ed il direttore facenti funzioni Alessandro Vita, a nome di tutte le Unioni provinciali siciliane di Confagricoltura hanno espresso la loro soddisfazione per la conferma di Sandro Gambuzza nella Giunta nazionale che rappresenta “un riconoscimento per la bontà del lavoro svolto nel precedente quadriennio, sempre con solerzia, dedizione e spirito di servizio – hanno sottolineato – la sua attività, passata e futura, rappresenta motivo d’orgoglio per noi tutti noi siciliani membri della grande famiglia di Confagricoltura. Congratulazioni e buon lavoro anche agli altri due vice Presidenti, Giordano Emo Capodilista e Luca Brondelli di Brondello. Siamo certi che, insieme agli altri componenti della Giunta e al Presidente Massimiliano Giansanti, sapranno realizzare un grande lavoro di squadra al servizio delle imprenditrici e degli imprenditori agricoli italiani”.

