Lo Scicli vince in casa sul Gela la prima di ritorno del Campionato di Promozione girone D

Una partita entusiasmante, quella dello Scicli ed il Gela, con gli spumeggianti innesti che hanno fatto vedere il loro valore in campo e con la squadra ben “disegnata” dal mister Saro Monaca il quale ha trovato il giusto assetto per i ragazzi del presidente Francesco Occhipinti. La prima di ritorno per lo Scicli è stata una gara quasi a senso unico con la squadra del Ds Saro Scollo che ha attaccato per i due tempi non perdendo occasione di andare in rete. Lo Scicli, con i suoi 17 punti, si trova ora a centro classifica lasciando di fatto la zona play-out. Doppietta di Bottaro, ultimo acquisto arrivato da Pozzallo, e rigore centrato dall’attaccante Simone Drago che si assesta al secondo posto nella classifica generale dei marcatori.

L’avvio del girone di ritorno, quindi, apre le porte alla speranza: gli sforzi economici della nuova società del presidente Francesco Occhipinti trovano nella vittoria di oggi allo stadio comunale “Ciccio Scapellato” di Scicli la giusta risposta alle attese non solo della dirigenza ma anche della tifoseria. Il primo tempo si è chiuso sull’1-1 con il portiere del Gela che ha fatto miracoli fermando le palle che sono arrivate alla porta e che sono state parate in maniera sublime. Il mister Monaca è riuscito a mandare in campo una squadra ben costruita.

“Con questa vittoria ci tiriamo fuori dalla bassa classifica e comunque dalla zona rischio – commenta il direttore sportivo Saro Scollo – abbiamo chiuso la campagna acquisti di inverno con l’ingaggio del pozzallese Bottaro, attaccante, del centro centrocampista Militello, del portiere Gravina e del giovane Interligi. Stiamo lavorando nel silenzio con impegno nel rispetto di una città che merita un bel calcio giocato. Merito di questi risultati va alll’allenatore Saro Monaca che è riuscito a trovare la quadra con i ragazzi che ha in organico”. La prossima gara sarà con il Megara, sarà un incontro impegnativo con la seconda in classifica che, nella gara di andata, aveva rifilato allo Scicli una vittoria, lo stesso era valso per il Gela che, nella prima di andata aveva vinto, con il risultato di 4-1, sui cremisi.

