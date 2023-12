Lite tra ragazzi a Vittoria: un quattordicenne in ospedale

Lite tra due quattordicenni nella serata di venerdì a Vittoria al quartiere Talafuni.

Uno dei ragazzi è stato pestato con violenza riportando diverse ferite. È stato soccorso da altri amici e dal genitore. È stato trasportato in ospedale e medicato. Solo quattro i giorni di prognosi.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri. Vista l’entità delle ferite riportate si procederà solo su querela di parte.

L’episodio ha destato preoccupazione nel popoloso quartiere che è sorto come nuova zona di espansione negli anni 70. La parte più a sud, in direzione di Scoglitti, è ancora oggi priva di arterie di collegamento con altre zone. Questo accentua la marginalità del quartiere che sorge attorno alle due chiese della Resurrezione e di San Domenico Savio, così come di un’altra area più recente, in contrada Cicchitto.