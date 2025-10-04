In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il […]
Lite familiare a Vittoria porta alla scoperta di cocaina: quarantenne denunciato
04 Ott 2025 12:10
Una lite in famiglia ha portato alla scoperta di droga e alla denuncia di un quarantenne di Vittoria, già noto alle forze dell’ordine. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato sono intervenuti in un’abitazione della periferia cittadina, dove era stato segnalato un acceso diverbio tra l’uomo e la madre convivente.
I poliziotti, dopo aver riportato la calma, hanno deciso di procedere a un controllo, sospettando che il quarantenne potesse detenere sostanze stupefacenti. L’intuizione si è rivelata corretta: all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti 13 grammi di cocaina, già suddivisi in un involucro, e un bilancino elettronico di precisione, strumenti tipici dell’attività di spaccio.
Il materiale è stato immediatamente sequestrato, mentre l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
© Riproduzione riservata