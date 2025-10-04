Lite familiare a Vittoria porta alla scoperta di cocaina: quarantenne denunciato

Una lite in famiglia ha portato alla scoperta di droga e alla denuncia di un quarantenne di Vittoria, già noto alle forze dell’ordine. Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato sono intervenuti in un’abitazione della periferia cittadina, dove era stato segnalato un acceso diverbio tra l’uomo e la madre convivente.

I poliziotti, dopo aver riportato la calma, hanno deciso di procedere a un controllo, sospettando che il quarantenne potesse detenere sostanze stupefacenti. L’intuizione si è rivelata corretta: all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti 13 grammi di cocaina, già suddivisi in un involucro, e un bilancino elettronico di precisione, strumenti tipici dell’attività di spaccio.

Il materiale è stato immediatamente sequestrato, mentre l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

