L’istituto Principi Grimaldi di Modica è il miglior professionale in provincia di Ragusa: l’inchiesta di Eduscopio-Fondazione Agnelli

L’Istituto Principi Grimaldi emerge come il miglior istituto tecnico-professionale della Provincia di Ragusa secondo i risultati di una ricerca condotta dalla Fondazione Agnelli attraverso il portale Eduscopio. La ricerca ha coinvolto 1.326.000 diplomati provenienti da 7.850 scuole italiane nei tre anni scolastici consecutivi 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Questa valutazione consente alle famiglie di confrontare le scuole secondo l’orientamento per l’università o per il mondo del lavoro.

LA RICERCA

L’Istituto Grimaldi ha ottenuto il miglior indice di occupazione, misurando la percentuale di diplomati che hanno lavorato almeno sei mesi entro i primi due anni dal conseguimento del diploma, escludendo coloro che si sono iscritti all’università. Questo dato evidenzia un alto tasso di inserimento lavorativo tra coloro che hanno scelto di non proseguire gli studi accademici, con una percentuale del 53%, significativamente superiore alla media delle altre scuole della provincia che si attesta al 38%.

Inoltre, l’istituto si posiziona al terzo posto per la percentuale di diplomati che, a due anni dal conseguimento del diploma, lavorano in un settore professionale perfettamente correlato al titolo di studio ottenuto. La combinazione di questi due indicatori ha contribuito a collocare l’Istituto Principi Grimaldi al vertice della classifica nella provincia di Ragusa.