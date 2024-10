Lions Club di Comiso: il nuovo presidente è Marcello Di Sano

Il Lions Club di Comiso inaugura il nuovo anno sociale. Si insedia il nuovo direttivo. Sabato scorso, i soci del club service “Terra Iblea” si sono riuniti a Villa Orchidea per la cerimonia di apertura. Nell’occasione, il nuovo presidente Marcello Di Sano ha presentato il direttivo che lo affiancherà alla guida del sodalizio nell’anno sociale 2024 – 2025. Erano presenti i rappresentanti di tutti i club Lions della Circoscrizione (ì della provincia di Ragusa e dei Club service di Comiso.

Insediato il nuovo direttivo

Il nuovo direttivo sarà formato dal vicepresidente Salvatore Vacirca, dal segretario Maurizio Migliore, dal tesoriere, Massimo Aprile. La cerimoniera sarà Joserita Leopardi. Il ruolo di censore sarà ricoperto da Caterina Giudice.

Il programma del nuovo anno per il club comisano, in linea con le direttive nazionali, sono: il programma si concentra su 5 direttrici: tema dell’IA (Intelligenza Artificiale), la violenza sulle donne, lo screening sul diabete, realizzazione di un manufatto per la valorizzazione del territorio ed infine elargizione di beni di prima necessità per le persone svantaggiate.

