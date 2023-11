L’intelligenza artificiale per contrastare le discariche abusive di rifiuti

Il nuovo capitolo riguarda il bando della Comunità europea che parla di lotta allo smaltimento indiscriminato dei rifiuti con nuove opportunità di individuazione e riconoscimento. Una di queste è l’applicazione dell’intelligenza artificiale nel campo dei rifiuti con una lotta sul campo percorribile con sistemi digitali. Ne parla con grande convinzione l’assessore all’ecologia del Comune di Scicli, Enzo Giannone, che sta lavorando a questa nuova frontiera nella lotta allo smaltimento abusivo dei rifiuti. “Questa nuova possibilità offerta in campo comunitario ci è apparsa molto utile per la gestione dei rifiuti prodotti nel territorio – spiega Giannone – da quello che abbiamo verificato l’applicazione dell’intelligenza artificiale avviene tramite l’ausilio di mezzi, di telecamere mobili e di web-cam applicati a supporti informatici che permetteranno di prevenire ogni forma di smaltimento dei rifiuti in difformità alla legge. Andremo, quindi, a gestire nuovi sistema informatici che vanno aldilà degli ultimi sistemi applicati, quello della vigilanza costante, dell’utilizzo di telecamere mobili con il corpo di Polizia locale impegnato a tutto campo sul territoro”.

Nello scorso mese di giugno è entrato in vigore il R.E.N.T.Ri, il nuovo Registro Elettronico sulla Tracciabilità dei Rifiuti.

Il sistema digitale và applicato alla gestione dei rifiuti con le aziende che dovranno progressivamente iscriversi alla piattaforma digitale gestita dal Ministero dell’Ambiente e procedere alla corretta registrazione dei rifiuti da smaltire. La grande novità è quindi l’introduzione di un modello di gestione digitale per l’assolvimento dei nuovi adempimenti. Anche la lotta a chi smaltisce i rifiuti in maniera illegale passa oramai a nuovi modelli di gestione. In alcuni centri della Lombardia il fenomeno delle discariche abusive è messo al vaglio con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale applicata con sistemi informatici, da droni a web-cam, che individuano in tempi reali le aree-deposito di rifiuti non differenziati.