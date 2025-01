L’intelligenza artificiale entra in Consiglio comunale a Modica e la digitalizzazione rivoluziona gli uffici

Modica sta compiendo un importante passo avanti nel processo di innovazione tecnologica, trasformando l’aula consiliare in uno spazio altamente digitalizzato. Grazie all’introduzione dell’intelligenza artificiale e a una serie di interventi mirati, il Comune punta su trasparenza, partecipazione e modernizzazione.

Sarà presto operativa la diretta streaming delle sedute consiliari, uno dei tasselli di un progetto più ampio che l’assessore alla transizione digitale Antonio Drago descrive come “un cambiamento necessario per rispondere alle nuove esigenze dei cittadini e per rendere l’amministrazione più efficiente.”

Un milione e mezzo di finanziamenti per la digitalizzazione

“Nel 2024 Modica ha ottenuto ben un milione e mezzo di euro per progetti legati alla digitalizzazione,” sottolinea Drago. “Questi fondi permetteranno di sviluppare piattaforme di interspazio per velocizzare la comunicazione con altri enti, di lanciare un nuovo sito web istituzionale all’avanguardia e di adottare strumenti moderni come l’app ‘Io’ e ‘PagoPa’ per consentire ai cittadini di effettuare pagamenti in modo semplice e veloce.”

Drago annuncia anche un’importante migrazione tecnologica: “Stiamo spostando tutti i server in cloud e implementando nuovi software che migliorano la gestione interna. Si tratta di interventi che erano necessari e che oggi possiamo realizzare grazie alla visione dell’amministrazione, composta in buona parte da giovani consapevoli delle sfide e delle opportunità dell’era digitale.”

L’intelligenza artificiale in Consiglio Comunale

La digitalizzazione dell’aula consiliare è un ulteriore passo in questa direzione. Come spiega l’assessore Drago: “Grazie a un software dotato di intelligenza artificiale, le trascrizioni dei lavori saranno effettuate in modo automatico. Inoltre, il nuovo sistema prevede l’installazione di microfoni, schermi e telecamere di ultima generazione, che semplificheranno e renderanno più efficienti i lavori in aula.”

Trasparenza e partecipazione: le parole chiave del progetto

Anche il presidente del Consiglio Comunale, Maria Cristina Minardo, evidenzia l’importanza di queste innovazioni: “La diretta streaming è un obiettivo che ho perseguito fin dal mio insediamento. Questo strumento, richiesto da cittadini e consiglieri, garantisce trasparenza e partecipazione democratica. Inoltre, la nuova strumentazione semplifica i lavori in aula, rendendoli più funzionali ed efficienti.”

Le dirette streaming saranno disponibili sui canali social e sul sito web del Comune, offrendo ai cittadini la possibilità di seguire in tempo reale le decisioni e i dibattiti dell’Amministrazione.

© Riproduzione riservata