L’inferno a Randello

Continua a bruciare la bellissima pineta di Randello. L’incendio, che si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri all’altezza dell’area attrezzata della forestale, ha persistito tutta la notte. Restano ancora da spegnere alcuni focolai. Sul posto, per tutta la notte, diverse squadre dei vigili del fuoco che restano tutt’ora sul sito a vigilare l’evoluzione anche in considerazione del probabile aumento del vento. L’incendio di Randello ha interessato, principalmente, il lato di Scoglitti.

L’INTERVENTO

Oltre ai vigili del fuoco, è stata impegnata anche la protezione civile. Restano da spegnere alcuni focolai non raggiungibili dalle squadre di terra. Non si esclude, al momento, l’intervento dei mezzi aerei. L’incendio di Randello è il secondo incendio, in linea temporale, del 2024 in provincia di Ragusa. Il primo, sviluppatosi pochi giorni fa, ha interessato una vasta area al confine tra i territori di Monterosso Almo e Vizzini. Anche in quel caso, è stato necessario il massiccio intervento di mezzi e squadre.

