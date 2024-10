Lilt Ragusa per la Campagna Mese Rosa Join the Fight “Proteggi il tuo seno e vinci con la LILT”

La LILT Ragusa è impegnata in prima linea nel promuovere la Campagna Mese Rosa “Unisciti alla lotta: Proteggi il tuo seno e vinci con la LILT” per sensibilizzare la popolazione sul tumore al seno e promuovere la prevenzione. Durante il mese di ottobre, dedicato a questa tematica, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) mette al centro la prevenzione e la solidarietà femminile.

Con il claim“Unisciti alla lotta”, la campagna LILT per Donna – Nastro Rosa 2024 invita le donne a unirsi nella battaglia contro il cancro al seno, sottolineando l’importanza della cura e della prevenzione a ogni età. La presidente della LILT Ragusa, Maria Teresa Fattori, ha sottolineato come anche quest’anno siano previste diverse iniziative nel territorio ibleo, con particolare attenzione all’anticipazione diagnostica e alla divulgazione della filosofia della prevenzione oncologica.

Eventi principali

Sabato 19 Ottobre 2024, ore 16:00 : presso la Biblioteca Comunale di Santa Croce Cascè Camerina, luogo l’evento “Ottobre Rosa – La Prevenzione… salva la vita”, un incontro breve con le associazioni locali, seguito da una Passeggiata in Rosa e da un musicale.

Domenica 27 Ottobre 2024: sarà organizzata una Gita in Motocicletta dall’associazione “ANGELI in MOTO”, dedicata alle donne operate al seno. La gita partirà da Castiglione di Pola con destinazione Il di Modica, dove, presso l’Hospice, ci sarà un incontro con i volontari della LILT e le associazioni Inner Wheel di Comiso-Vittoria e Monti Iblei di Modica. Saranno discusse nuove collaborazioni, come il progetto “Diamoci un Taglio”, e verranno offerte Visita ed ecografie gratuite alle persone svantaggiate.

Prevenzione e diagnosi precoce

Il tumore al seno è il più comune tra le donne,ndo rappresentare oltre il30% dei tumori femminili con circa 60.000 nuovi casi anno in Italia. Grazie alla diagnosi precoce e ai progressi medici, le possibilità di guarigione sono in costante aumento. LILT promuove quindi strategie operative mirate a ridurre a zero la mortalità per il tumore al seno.

Le tre strategie chiave della LILT

Uniformità territoriale dello screening: Accesso equo agli esami di screening su tutto il territorio. Programmazione di follow-up: Percorsi di controllo regolari per le donne colpite dal tumore al seno. Coinvolgimento del mondo femminile: Educazione a stili di vita sani e alla pratica dell’autoesame fin dalla giovane età.

Queste iniziative mirano a costruire una rete di sostegno e a promuovere una cultura della prevenzione, con l’obiettivo di proteggere la salute delle donne e ridurre l’incidenza e la mortalità legate al cancro al seno.

© Riproduzione riservata