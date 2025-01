LILT Ragusa: insediato il nuovo consiglio provinciale, confermata Maria Teresa Fattori come Presidente

A seguito delle elezioni del 5 dicembre 2024, si è ufficialmente insediato il nuovo consiglio provinciale della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Ragusa.

Il 21 gennaio 2025, il Consiglio si è riunito per designare la presidenza, confermando Maria Teresa Fattori come Presidente, a testimonianza della fiducia e del riconoscimento per il suo impegno nella guida dell’Associazione.

Composizione del Consiglio

Nel direttivo sono stati riconfermati: il Dott. Marco Ambrogio, Aurora Cavallo, Francesca Alessandrello e la Dott.ssa Marilena Lao.

I nuovi consiglieri eletti sono: Dott.ssa Stefania Dore, Dott.ssa Maria Bonanno, Dott.ssa Chiara Licitra, Dott. Giovanni Garozzo, Dott.ssa Rosalinda Arena, Dott.ssa Lina Lauria.

Impegno e obiettivi futuri

Ogni membro del consiglio metterà a disposizione la propria professionalità ed esperienza a titolo gratuito, con l’obiettivo di sostenere e potenziare le attività della LILT di Ragusa.

Tra i principali progetti che il Consiglio si propone vi è il potenziamento degli ambulatori di prevenzione nelle diverse aree della provincia di Ragusa, l’attività di ricerca, con particolare attenzione alla prevenzione oncologica, il sostegno ai pazienti oncologici e alle loro famiglie, rafforzando la rete di supporto umano e psicologico e la collaborazione con i volontari, che rappresentano una risorsa indispensabile per realizzare le molteplici iniziative dell’Associazione.

