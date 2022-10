L’ho (s)vista così. Partita a… “singhiozzo”. A cura di Gianni Lambruschi

Questa domenica, a essere gentili, è la giornata del “singhiozzo”, vedere le partite della Virtus online è stata una lenta agonia.

Topolino-Festinese tira? Chissà se avrà fatto canestro il fotogramma si ferma e riprende con Palermo in attacco. Nella smorfia napoletana il numero undici (11) cioè quello scelto da Vincenzo Festinese, corrisponde al topolino, rapido, furbo, imprendibile, lui sempre il topolino; e Vincenzo? Ci prova, ma un pò i palermitani e un altro pò la lentezza del collegamento del mio computer…spero e non del sito, non rendono giustizia al risultato dei tentativi. Voto condotta; N.G.



Uno che non ha ancora deciso chi dei due gioca in attacco e chi in difesa, è “Gaefranco detto Tano”, domenica in formazione cascatore. Come molti suoi compagni poco propensi agli scivolamenti difensivi, si è fatto trovare impreparato e falloso in difesa nell’uno contro uno. Ma la domanda sorge spontanea; chi difende Gaetano o Franco? In attacco ha precipitato qualche soluzione, ma potrei sbagliarmi sempre per il “singhiozzo” della trasmissione. PIù che sufficiente nei tiri liberi …e non è da poco. Voto condotta N.G.



Sembra e dico sembra, che la lentezza della trasmissione abbia salvato Bo(o)mbastic Zanetti, non i falli, anche lui troppo “mollo”in difesa per portare a casa il risultato dalla trasferta. “Singhiozzo” permettendo, non mi è sembrata una partita degna del sudore di un derby, tanto che Bo(o)mbastic ha distribuito palloni in eguale misura sia ai vinti che ai vincitori. Sedici punti preziosi che hanno tenuto in vita la Virtus sino quasi alla sirena. Voto condotta; N.G.



P.S. il voto di condotta riassume il comportamento del giocatore nel piano partita dello staff tecnico. Questa domenica, la giornata di “singhiozzo” del video, non mi ha permesso di capire granchè.