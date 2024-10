L’hashish nascosta nel garage: giovane modicano arrestato

Un giovane di 23 anni fermato a Modica con circa 600 grammi di hashish. Aveva i panetti nel garage. I carabinieri hanno fermato un’auto durante un controllo notturno. Il guidatore, alla vista della pattuglia, ha tentato di evitare il controllo.

Il controllo

A bordo c’erano tre giovani che hanno manifestato insofferenza durante le verifiche, mentre nell’auto era percepibile un forte odore di hashish. Sono stati trovati anche due bilancini di precisione, elementi che hanno portato i carabinieri a estendere la perquisizione presso le abitazioni dei ragazzi, tutti incensurati.

L’operazione ha rivelato la presenza di ulteriore materiale per il confezionamento di droga e circa 600 grammi di hashish, suddivisi in panetti, trovati in un garage. Il giovane di 23 anni responsabile del garage è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. La Procura della Repubblica di Ragusa ha disposto per lui gli arresti domiciliari e il giudizio direttissimo.

