L'ex sindaco di Catania Enzo Bianco condannato a risarcire il Comune per 48 mila euro - Ragusa Oggi

L’ex sindaco di Catania Enzo Bianco condannato a risarcire il Comune per 48 mila euro

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Sicilia ha condannato l’ex sindaco di Catania Enzo Bianco al risarcimento del Comune per 48 mila euro e l’interdittiva legale per anni 10.

Con Bianco e’ stata condannata la sua giunta in carica tra il 2013 e il 2018 e l’allora collegio dei revisori di conti “per avere contribuito al verificarsi del dissesto finanziario” dell’Ente. Gli assessori hanno avuto condanne da 51 mila fino a 14 mila euro. Per i revisori dei conti l’interdittiva e’ per cinque anni.