Dal 1 luglio bus per il mare: Modica attiva la Linea Estiva 11 tutti i giorni

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Con l’arrivo del mese di luglio entra nel vivo anche la programmazione estiva della mobilità urbana a Modica. A partire da mercoledì 1 luglio e fino a lunedì 31 agosto sarà nuovamente attiva la Linea Estiva 11, il collegamento che permette di raggiungere quotidianamente le località balneari di Marina di Modica e Maganuco, entrambe insignite della Bandiera Blu.

Ad annunciare il potenziamento del servizio è il Sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, che sottolinea come la città non si sia fatta trovare impreparata all’avvio della stagione estiva, grazie alla collaborazione con SAIS Autolinee, gestore del trasporto urbano cittadino.

La Linea Estiva 11 sarà operativa tutti i giorni, compresi i festivi, garantendo un collegamento costante tra il centro urbano e le principali spiagge del territorio. Un servizio pensato per agevolare residenti e turisti, offrendo un’alternativa pratica, economica e sostenibile all’uso dell’auto privata.

Il Comune ha inoltre già avviato un percorso di potenziamento del servizio, con l’obiettivo di estendere anche per l’estate 2026 le corse in fascia serale e notturna, replicando quanto già sperimentato positivamente nella stagione precedente. Una misura pensata soprattutto per i più giovani, con l’intento di favorire gli spostamenti in sicurezza anche nelle ore serali.

Secondo quanto evidenziato dall’Amministrazione, l’utilizzo del trasporto pubblico rappresenta una soluzione comoda e sicura per raggiungere il mare senza stress da traffico e parcheggio, contribuendo allo stesso tempo a ridurre l’impatto del traffico veicolare nelle aree costiere.

Gli orari dettagliati, le fermate e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale di SAIS Autolinee all’indirizzo www.saisautolinee.it, punto di riferimento per la pianificazione degli spostamenti estivi.

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