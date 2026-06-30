Gruppo Arena cresce in Sicilia: apre il nuovo SuperConveniente a Villafranca Tirrena

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Martedì 30 giugno 2026, a pochi giorni dall’inaugurazione de L’Arena di Catania, il Gruppo Arena prosegue il proprio percorso di crescita con una nuova apertura in Sicilia.

A Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, apre infatti un nuovo punto vendita SuperConveniente, situato in Via Antonello da Messina 15A – Via dei Pini 4, all’interno di una delle principali aree commerciali del territorio.

L’apertura rappresenta un ulteriore tassello della strategia di sviluppo del Gruppo Arena, che continua a investire nel rafforzamento dell’insegna SuperConveniente, il format nato per offrire una spesa completa all’insegna della qualità, della convenienza e dell’ampiezza dell’assortimento. Un modello distributivo moderno che, in pochi anni, è diventato uno degli asset strategici del Gruppo Arena, con un’offerta pensata per rispondere concretamente alle esigenze della spesa quotidiana delle famiglie, valorizzando i reparti freschi, i prodotti a marchio e un rapporto qualità-prezzo particolarmente competitivo.

Il nuovo supermercato si sviluppa su una superficie di vendita di circa 1.000 mq, dispone di oltre 100 posti auto, porterà all’inserimento di 40 nuovi collaboratori e offrirà ai clienti un assortimento completo con tutti i principali reparti serviti. Tra gli elementi distintivi del punto vendita figura anche la pescheria assistita, una scelta che conferma la volontà del Gruppo Arena di mantenere elevato il livello di servizio e la qualità dei reparti freschi anche in un format di queste dimensioni.

“L’apertura di Villafranca Tirrena rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo di SuperConveniente”, dichiara Luigi Suma, Real Estate Development Manager del Gruppo Arena. “Negli ultimi anni SuperConveniente ha dimostrato di essere un format capace di interpretare l’evoluzione dei consumi, coniugando convenienza, qualità, ampiezza dell’assortimento e attenzione ai reparti freschi. È questa la ragione per cui continuiamo a investire con convinzione nella sua crescita, portando un’offerta moderna, completa e sempre più vicina alle esigenze delle famiglie nei territori dove riteniamo di poter creare valore per la comunità. La scelta di Villafranca Tirrena nasce dalla volontà di investire in una posizione strategica, capace di servire efficacemente il territorio e di offrire ai clienti un punto vendita moderno, facilmente accessibile e perfettamente integrato nel contesto urbano.”

All’inaugurazione del nuovo punto vendita, svoltasi nella mattinata di martedì 30 giugno, erano presenti la famiglia Arena e una rappresentanza della dirigenza del Gruppo, tra cui il Direttore Vendite e Format Gianni D’Alù, il Direttore Marketing e Innovazione Francesco Anfuso, il Real Estate Development Manager Luigi Suma, il Construction Manager Giovanni D’Amico, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico e della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro Francesco Catalano, l’Head of Architectural Design – Retail Format Enrico Gennaro, il Facility & Plant Manager Andrea Russo e altri manager dell’azienda. Presenti inoltre i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Villafranca Tirrena: il Vicesindaco Gianfranco Ammendolia, l’Assessore alla Manutenzione e al Decoro Urbano Barbara Di Salvo, il Comandante e Responsabile del 5° Settore Vigilanza Urbana Giovanni Ingemi e la Responsabile dell’Ufficio Commercio, Attività Produttive e SUAP Anna Maria Gullì.

L’investimento ha consentito non solo la realizzazione del nuovo punto vendita, ma anche importanti interventi di riqualificazione dell’area circostante, con opere dedicate alla viabilità, al decoro urbano, al potenziamento delle infrastrutture e all’efficienza energetica.

La struttura è stata progettata secondo i più recenti standard di sostenibilità ambientale ed è dotata di un impianto fotovoltaico da 159 kW installato sulle pensiline ombreggianti del parcheggio, che coniugano produzione di energia rinnovabile e maggiore comfort per i clienti. Completano la dotazione impianti ad alta efficienza energetica, illuminazione interamente a LED, sistema frigorifero a CO₂ naturale, impianto di climatizzazione ad alta efficienza e tecnologie orientate alla riduzione dei consumi energetici.

Con questa nuova apertura il Gruppo Arena conferma il proprio impegno nel continuare a investire in Sicilia, rafforzando una rete commerciale sempre più moderna, sostenibile e vicina alle esigenze delle comunità locali.

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