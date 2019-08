Levante in concerto a Taormina - Ragusa Oggi

Levante in concerto a Taormina

Condividi su:

Levante approda nella sua Sicilia per l’unico live che la vedrà sul palco del Teatro antico di Taormina, domenica 1 settembre nell’ambito del tour nelle Arene storiche italiane.

Ultimo appuntamento della terza edizione di TAOmusica 2019, a cura di Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

“MAGMAMEMORIA” è il suo nuovo album in uscita il 4 ottobre, con tredici brani che compongono un viaggio nel tempo tra passato, presente e futuro, tra questi anche due brani che prendono il titolo dai romanzi di Levante “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” e “Se non ti vedo non esisti”, oltre al primo singolo “Andrà tutto bene” e al nuovo “LO STRETTO NECESSARIO”: un brano che ha il sapore di Sicilia, siciliani sono i suoi autori, oltre a Levante anche Antonio Di Martino e Colapesce e siciliana è la donna che l’affianca in questo nuovo lavoro: Carmen Consoli. Le due voci femminili si fondono in maniera splendida in un brano poetico e molto suggestivo.