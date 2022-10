Lettera aperta di Francesco Stornello alle elettrici e agli elettori: “Insieme costruiamo un nuovo corso per il Pd modicano e ibleo”

Lettera aperta di Francesco Stornello alle elettrici e agli elettori.

“Care amiche e care amici, compagne e compagni,

in tanti avete dato fiducia al progetto di una comunità di donne e uomini liberi come voi, sostenendo la mia candidatura alle elezioni regionali ed affidandoci così le vostre speranze per un rinnovamento a tutti i livelli.

Per questo motivo l’impegno che abbiamo tutti insieme assunto, io per primo, non può esaurirsi con la competizione elettorale. Sappiamo e so che oggi il Partito Democratico appare distante dai bisogni concreti della gente ed incapace di offrire risposte efficaci.

Ma sappiamo pure in quanti, anche nel nostro territorio, sono disposti a dare una mano affinché questo stesso Partito Democratico si rinnovi profondamente e si apra radicalmente alla realtà del presente per progettare la Modica del futuro, nella quale la visione di una comunità davvero prospera, serena, sicura, dinamica ed inclusiva orienti tutte le azioni politiche ed amministrative e dia finalmente risposte vere ed utili alle domande dei cittadini.

Per fare questo abbiamo bisogno delle idee, della passione e delle critiche, anche, senza pregiudizi, di tutti coloro che amano la nostra città e che intendono liberamente mettersi al servizio del bene comune, della giustizia sociale e di un modello inclusivo di convivenza.

Vi chiedo, quindi, di continuare a sostenere il nostro progetto iscrivendovi al Partito Democratico di Modica, aderendo alla campagna di tesseramento e contribuendo così davvero alla sua rigenerazione. Potete farlo online, da qui: https://tesseramento.partitodemocratico.it/

Ci ritroveremo già il mese prossimo all’Assemblea del Partito di Modica e poi a gennaio al Congresso Cittadino e quindi in tutte le occasioni nelle quali discutere, confrontarci e progettare finalmente la Modica che vogliamo, in una comunità di donne e di uomini che vogliono essere ancora e sempre dalla parte del futuro, insieme”.