L'Etna e le sue nubi lenticolari: per la Nasa è la foto del giorno. Scattata da un siracusano - Ragusa Oggi

L’Etna e le sue nubi lenticolari: per la Nasa è la foto del giorno. Scattata da un siracusano

È dell’astrofotografo siracusanio Dario Giannobile l’immagine del giorno scelta dalla Nasa sui suoi canali social. Immortala una serie di particolari fenomeni astrologici sopra l’Etna in eruzione. È stata scattata nella notte tra il 27 e 28 luglio, durante l’ultima eruzione dell’Etna. In particolare, è stato immortalato il fenomeno delle cosiddette “Nubi lenticolari”, cioè quelle nuvole che si formano quando il vento incontra una montagna o un vulcano che ne alterano il percorso. È un po’ come se si formassero nell’atmosfera delle onde non molto dissimili da quelle che si formano quando un sasso viene lanciato in uno stagno. Quando dell’aria umida staziona sopra la cima della montagna, con l’interazione di queste onde, si formano le nubi lenticolari che, anche se in continuo movimento, sembrano immobili sul cielo.

L’astrofotografo ha potuto quindi immortalare in uno stesso scatto la Luna in luce cinerea, la congiunzione con la stella Aldebaran, il bagliore lunare che illuminava a più riprese la nube lenticolare, spesso creando delle iridescenze sul bordo, l’eruzione dell’Etna e la colata lavica sul profilo del vulcano.

La Nasa ha scelto lo scatto di Giannobile come fotografia astronomica del giorno Apod (Astronomy Picture Of the Day).

L’immagine verrà pubblicata su tutti i canali web e social dell’ente spaziale americano e farà il giro del mondo promuovendo le bellezze della Sicilia.

Non è la prima volta, comunque, che Dario Giannobile viene scelto dalla Nasa per una sua foto.