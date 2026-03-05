Leadership al femminile in primo piano: l’8 marzo a Comiso

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’8 marzo il Teatro Naselli di Comiso ospiterà l’evento “L’Eccellenza è Donna – Dialoghi di Leadership al Femminile”, promosso dall’APS LabArtè in collaborazione con l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Comiso. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di dialogo tra istituzioni, associazioni e giovani generazioni, valorizzando il talento e l’impegno femminile in ambito culturale, sociale e professionale.

Tra le protagoniste dell’evento ci saranno figure di grande rilievo: Gaia Straccamore, presidente onorario BAC ed étoile del Teatro dell’Opera di Roma; Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso e presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa; Emanuela Tumino, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa; Sara Lanza, direttore sanitario dell’Azienda Provinciale di Ragusa; la scrittrice e drammaturga Costanza Di Quattro e Clara Distefano, regional manager Sicilia e Calabria Sud.

La conferenza-spettacolo vedrà il dialogo con le ospiti guidato dalle domande delle giovani presenti, simbolo del futuro e della continuità del progetto di LabArtè. La narrazione sarà accompagnata dalla voce dell’attrice Anita Indigeno, mentre gli intermezzi coreografici saranno curati dalle allieve della Scuola di Danza “Dietro le Quinte”, con coreografie ideate e dirette dalla maestra Arianna Occhipinti.

All’ingresso del teatro il pubblico sarà accolto dall’installazione artistica “Zula” di Pippo Depetro, simbolo di creatività e dialogo tra arte e comunità. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Comune di Comiso, Club per l’UNESCO, Pro Loco Comiso, FIDAPA BPW Italy – sezione Comiso, Centro Donna Antiviolenza e Associazione Gruppo D Più, si propone di diventare un appuntamento annuale stabile per la città, valorizzando la leadership femminile e l’impegno sociale.

