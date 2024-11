Le sfinci – frittelle di San Martino: il dolce siciliano per la festa e il vino nuovo. Ecco la ricetta perfetta

Le sfinci di San Martino sono frittelle tradizionali della cucina siciliana, tipiche del giorno di San Martino, l’11 novembre, ma preparate anche in altre occasioni, come a Natale e per San Giuseppe. Queste dolcissime palline di pasta fritta, croccanti all’esterno e soffici all’interno, sono arricchite con uvetta e semi di anice, spolverizzate con zucchero e cannella, e spesso accompagnate dal vino nuovo.

La ricetta, che vanta origini antiche, presenta molte varianti da un paese all’altro. Alcune versioni prevedono l’aggiunta di patate schiacciate per una maggiore morbidezza o l’uso del latte al posto dell’acqua nell’impasto. Nel Catanese, ad esempio, si possono trovare versioni con semi di finocchio o anice, e persino con acciughe per una variante salata. Ecco la ricetta perfetta per farle a casa. L’abbiamo chiesta alla foodblogger Barbara Conti di Fantasia in Cucina – blog su GialloZafferano.

