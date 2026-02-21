Le reliquie di Sant’Antonio a Ragusa e Vittoria: tour di fede e speranza nelle strutture sanitarie

Da sabato scorso, le reliquie di Sant’Antonio di Padova hanno attraversato la Diocesi di Ragusa e il territorio di Vittoria, portando un messaggio di conforto spirituale ai pazienti, ai familiari e al personale sanitario. Il tour pastorale, inserito all’interno delle celebrazioni promosse dalla diocesi, ha permesso di raggiungere luoghi di sofferenza e fragilità, testimonianza concreta della vicinanza della Chiesa alle persone in difficoltà.

Le reliquie hanno visitato ospedali, residenze per anziani e abitazioni di malati impossibilitati a partecipare agli eventi comunitari, consolidando il legame tra fede e prossimità umana.

Emozioni negli ospedali e nelle comunità

Particolare rilievo ha avuto il passaggio del busto reliquiario negli ospedali del territorio. All’Ospedale Giovanni Paolo II e all’Ospedale Maria Paternò Arezzo, così come all’Ospedale Guzzardi, pazienti, familiari e operatori sanitari hanno potuto vivere momenti di conforto e preghiera condivisa. Questa mattina, le reliquie hanno raggiunto anche le Suore del Sacro Cuore, accolte da numerosi anziani, confermando l’importanza della visita pastorale nel rafforzare i legami comunitari.

Celebrazioni religiose e coinvolgimento dei fedeli

Nei giorni scorsi, la presenza delle reliquie ha dato avvio a un intenso programma di celebrazioni religiose, comprendente la Messa solenne, il pellegrinaggio per le vie cittadine, la benedizione del pane di Sant’Antonio e momenti di preghiera comunitaria che hanno coinvolto numerosi fedeli. Il programma prosegue questa sera con una preghiera animata dai giovani, dalle 23 all’1 di notte, a testimonianza della capacità della tradizione di unirsi alle nuove generazioni.

Le celebrazioni si concluderanno domani con le Messe previste alle 9, alle 10 e alle 18.30, chiudendo un calendario di eventi che ha reso la presenza delle reliquie un momento di grande spiritualità e condivisione per l’intera comunità.

