Nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES 2021-2027), l’ASP di Ragusa sta implementando un importante potenziamento strutturale, tecnologico e formativo dei Consultori Familiari della provincia, con un focus particolare sulla salute della donna in tutte le fasi della vita. L’intervento, previsto dalla linea progettuale “Il genere al centro della cura”, ha visto l’investimento di […]
Le reliquie di Sant’Antonio a Ragusa e Vittoria: tour di fede e speranza nelle strutture sanitarie
21 Feb 2026 11:11
Da sabato scorso, le reliquie di Sant’Antonio di Padova hanno attraversato la Diocesi di Ragusa e il territorio di Vittoria, portando un messaggio di conforto spirituale ai pazienti, ai familiari e al personale sanitario. Il tour pastorale, inserito all’interno delle celebrazioni promosse dalla diocesi, ha permesso di raggiungere luoghi di sofferenza e fragilità, testimonianza concreta della vicinanza della Chiesa alle persone in difficoltà.
Le reliquie hanno visitato ospedali, residenze per anziani e abitazioni di malati impossibilitati a partecipare agli eventi comunitari, consolidando il legame tra fede e prossimità umana.
Emozioni negli ospedali e nelle comunità
Particolare rilievo ha avuto il passaggio del busto reliquiario negli ospedali del territorio. All’Ospedale Giovanni Paolo II e all’Ospedale Maria Paternò Arezzo, così come all’Ospedale Guzzardi, pazienti, familiari e operatori sanitari hanno potuto vivere momenti di conforto e preghiera condivisa. Questa mattina, le reliquie hanno raggiunto anche le Suore del Sacro Cuore, accolte da numerosi anziani, confermando l’importanza della visita pastorale nel rafforzare i legami comunitari.
Celebrazioni religiose e coinvolgimento dei fedeli
Nei giorni scorsi, la presenza delle reliquie ha dato avvio a un intenso programma di celebrazioni religiose, comprendente la Messa solenne, il pellegrinaggio per le vie cittadine, la benedizione del pane di Sant’Antonio e momenti di preghiera comunitaria che hanno coinvolto numerosi fedeli. Il programma prosegue questa sera con una preghiera animata dai giovani, dalle 23 all’1 di notte, a testimonianza della capacità della tradizione di unirsi alle nuove generazioni.
Le celebrazioni si concluderanno domani con le Messe previste alle 9, alle 10 e alle 18.30, chiudendo un calendario di eventi che ha reso la presenza delle reliquie un momento di grande spiritualità e condivisione per l’intera comunità.
© Riproduzione riservata