Le piazze della festa: a Modica un fiume di persone. Ottima partecipazione a Ragusa, musica anche a Scicli. VIDEO

L’atmosfera di festa ha invaso le città del Ragusano in occasione del Capodanno, con eventi coinvolgenti e spettacolari che hanno attirato numerose persone desiderose di salutare il nuovo anno in modo indimenticabile.

A Modica, la piazza Matteotti è stata il fulcro di una festa riuscitissima, che ha visto la partecipazione di una folla festante pronta a dare il benvenuto al 2024. Il dj Roberto Ferrari, celebre conduttore di “Ciao Belli” su Radio Deejay, è stato il protagonista della serata, regalando ai presenti un countdown coinvolgente e carico di energia positiva. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, trasformando la piazza in un immenso palcoscenico di allegria. Max Garrone & Tony Cannizzaro hanno aperto il palco con la loro presenza coinvolgente, mentre la serata è stata presentata con maestria da Alessia Serena.

Il successo della festa è stato ulteriormente sottolineato dalla partecipazione numerosa e dalla presenza di fuochi d’artificio a mezzanotte, illuminando il cielo di Modica e creando un’atmosfera magica che ha accompagnato il brindisi di mezzanotte.

La festa di Capodanno, intitolata “Welcome 2024” è stata promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi e dal Comune di Modica, con la collaborazione della Regione e dell’Ars, grazie all’on. Ignazio Abbate, e ha trasformato la piazza Matteotti nel cuore del centro storico in un palcoscenico di gioia e allegria.

La serata non è stata solo musica, ma ha offerto anche uno spettacolo pirotecnico mozzafiato che ha illuminato il cielo di Modica a mezzanotte. I fuochi d’artificio hanno aggiunto un tocco spettacolare all’evento, suscitando applausi e espressioni di meraviglia tra il pubblico.

Le iniziative collaterali non sono mancate, con l’Amministrazione che ha offerto panettoni e spumante per brindare al nuovo anno. Lungo corso Umberto, artisti di strada hanno intrattenuto le famiglie presenti, creando un’atmosfera di festa diffusa per tutta la città.

Soddisfatto l’assessore comunale agli spettacoli di Modica, Tino Antoci che parla a nome dell’Amministrazione guidata dal sindaco Maria Monisteri: “La presenza avvincente del celebre dj Roberto Ferrari ha reso la serata ancora più magica, trasformando la piazza in uno spazio dove le persone si sono incontrate, hanno ballato e hanno condiviso emozioni positive. Questo evento non è soltanto un momento di festa, ma un’opportunità preziosa per creare legami più solidi all’interno della nostra comunità”.

Anche a Ragusa, la piazza San Giovanni si è trasformata in un luogo di festa e celebrazione per accogliere il nuovo anno. La presenza del dj Fargetta ha garantito una colonna sonora accattivante, che ha fatto ballare la folla fino alle prime ore del 2024. I fuochi d’artificio allo scoccare della mezzanotte hanno aggiunto un tocco spettacolare all’evento, contribuendo a creare un’atmosfera unica e coinvolgente.

A Scicli, la festa si è concentrata in piazza Italia, dove la musica ha animato la serata e ha permesso ai partecipanti di festeggiare insieme il passaggio al nuovo anno. L’entusiasmo e la partecipazione del pubblico hanno reso la piazza un punto di incontro e condivisione, dimostrando la voglia di festeggiare e concludere il 2023 con allegria.

Le città del Ragusano hanno offerto spettacoli coinvolgenti e variegati. La musica, i fuochi d’artificio e la partecipazione entusiastica del pubblico hanno reso queste celebrazioni dei momenti indimenticabili, portando una ventata di allegria e speranza per il nuovo anno.

VIDEO DA MODICA

VIDEO DA RAGUSA