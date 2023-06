“Le note del Cinema”: l’evento dell’Associazione Shine al Teatro Perracchio di Ragusa

Gli allievi e i docenti dell'associazione musicale Shine saranno i protagonisti della serata, salendo sul palco per interpretare brani indimenticabili. L'evento vedrà la partecipazione di molti supporter e diversi ospiti, tra cui il Duo Collettivo OS con Benedetto Gulino e Dora Schembari. Inoltre, ex allieve di canto dell'associazione Shine porteranno in scena dei brani inediti. L'associazione "Così come sei", che accoglie ragazzi diversabili e li accompagna nel loro percorso di vita, sarà presente a testimoniare l'impronta umanitaria dell'evento.

La direzione artistica dell'evento è a cura della docente di canto Fabrizia Ruospo, mentre la guida dell'Associazione è affidata al presidente Giovanni Leon Dall'Ò, fondatore del marchio "Shine". L'Associazione Musicale Shine promuove la musica e l'arte nella comunità e si impegna a offrire spettacoli come questo, che rendono la città di Ragusa un luogo vibrante e ricco di cultura.

Gli organizzatori dell'evento ringraziano i main supporter Gruppo Nova Quadri e Studi Dentistici Samperi, i supporter L'Isola nell'Isola – Tradizioneria Iblea, Asta carburanti e lubrificanti, Genius Lab, Allianz Ragusa – Saro Canzonieri e Valentina Biazzo, Iblea Nastri Italia, Hippocampus B&B, Shine-Library.com, Lorefice Fiori. Inoltre, si ringraziano Paola Sorrentino e Francesca Boscarino per la realizzazione della locandina e Francesca Boscarino per i disegni ispirati al cinema che verranno proiettati all'interno dello spettacolo.