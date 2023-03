Le mamme tradiscono di più? Ragusa è al secondo posto in Sicilia

E’ una strana classifica ma non per questo meno interessante. Le mamme tradiscono e sono molto più di quanto noi possiamo immaginare. I dati arrivano dal sito Incontri-ExtraConiugali.com che ha stilato questa speciale “hit parade” del tradimento. E Ragusa si trova al secondo posto per la Sicilia, anche se la nostra regione non è fra le più “traditrici” in Italia.

IL DATO ITALIANO

Tra le fedifraghe il 51% è una donna con prole: lo dimostra un sondaggio realizzato su un campione di 2.000 iscritte al Incontri-ExtraConiugali.com.

Lo studio interno di Incontri-ExtraConiugali.com ha poi rilevato in che modo il tradimento influisce sulla quotidianità delle madri infedeli: il 58% dichiara di avere in più occasioni rimandato attività familiari per potersi invece incontrare con l’amante, il 55% ammette di avere tardato in una o più occasioni nell’andare a prendere i figli (ad esempio a scuola) ed il 12% sostiene di avere presentato (sotto mentite spoglie) l’amante ai figli.

Il 75% delle mamme rivela anche di avere ricevuto in qualche occasione una telefonata da parte dell’amante mentre si trovava in presenza dei figli. E vi è il 2% delle madri che sono addirittura state “beccate” dai figli in atteggiamenti che avrebbero potuto far sorgere il sospetto di una relazione clandestina.

La percentuale è più alta al Centro (61,5%) e Nord Italia (57,25%) mentre è più bassa nel Mezzogiorno (38,17%).

MADRI FEDIFRAGHE A RAGUSA

Ragusa, con il 43%, è al secondo posto in Sicilia, subito dopo Siracusa, con il 44%. Palermo con il 27% è invece sesta, mentre la città più “fedele” è Trapani con appena il 12% di madri traditrici. La media ponderata per la Sicilia è del 32% delle madri “fedifraghe”.