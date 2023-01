Le feste delle piazze di Capodanno. VIDEO

La notte di San Silvestro è stata festeggiata con entusiasmo e voglia di stare insieme nelle principali piazze delle città di Ragusa, Pozzallo e Chiaramonte Gulfi. A Ragusa, il capodanno è stato animato dalle note del dj Roberto Ferrari, noto per la sua attività su Radio Deejay. La serata si è svolta in piazza San Giovanni, dove i cittadini hanno potuto brindare e ballare insieme per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Ferrari è un dj e produttore discografico di fama nazionale, con una lunga carriera alle spalle che lo ha visto collaborare con artisti di fama internazionale e suonare in prestigiose location. La piazza è stata allestita con un grande palco, forse anche troppo grande rispetto agli spazi della piazza stessa, in parte occupata già dalle casette del Villaggio del Gusto. Tra le casette e il palco è rimasto in effetti poco spazio e chi è rimasto dietro ha avuto una visione limitata. Nonostante questo, l’atmosfera è stata molto allegra e festosa, e i presenti hanno potuto godere di uno spettacolo di alta qualità.

Il capodanno a Pozzallo è stato celebrato con un evento organizzato in piazza e con ospiti Andrea De Sabato e Black One, due dj molto conosciuti in tutta Italia per il loro lavoro sulla radio RTL 102.5. Il concerto si è tenuto nel cuore del paese, una serata indimenticabile per tutti coloro che hanno deciso di partecipare.

Anche a Chiaramonte Gulfi il capodanno è stato animato da una serata di festa in piazza Umberto I, con il dj Mauro Miclini noto per essere il curatore musicale di HitMania Dance. Miclini è uno dei dj più apprezzati e richiesti nel panorama musicale italiano, con una carriera che spazia dalle discoteche alle radio, fino alla televisione.

In tutte e tre le città, la festa del capodanno ha riscosso un grande successo, dimostrando che la voglia di trovarsi insieme per salutare l’arrivo dell’anno nuovo è forte e vitale. Nonostante le difficoltà e le restrizioni dovute alla pandemia, le persone hanno scelto di celebrare questo momento speciale in piazza, condividendo emozioni e buoni auguri per il futuro. Foto e video da Ragusa a cura di Salvo Bracchitta.

Dopo il video che vi proponiamo, trovate le foto da Ragusa, Chiaramonte Gulfi e Pozzallo