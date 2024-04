Le biblioteche green. Dagli Usa in Europa e poi in Italia. Anche a Pozzallo approda il progetto “Little Free Library”

Un progetto presentato al Comune dalla signora Chiara Beninato volto a creare a Pozzallo una “Little Free Library” sulla scia di quanto accadendo in altre parti della penisola. La giunta Ammatuna ha condiviso l’idea della Casetta del libro e la conferma arriva dall’approvazione dell’atto deliberativo con il quale viene accolta la proposta. Porta un libro, prendi un libro per promuovere la lettura fra i ragazzi ed i giovani ma anche fra gli anziani. “Non potevamo non farla nostra – commenta il sindaco Roberto Ammatuna – lo Statuto del nostro Comune prevede il sostegno di tutte le associazioni giovanili che operano a Pozzallo ma anche la valorizzazione del patrimonio con la diffusione delle tradizioni popolari e la condivisione di tutte quelle iniziative che promuovono il territorio. La finalità del progetto è di grande interesse pubblico oltre che culturale e sociale e l’iniziativa coinvolgerà la comunità alla condivisione dei libri creando un meccanismo di circolo virtuoso basato sulla diffusione in maniera accessibile a tutti di un bene prezioso quale è la lettura. Sarà ancora nostro compito determinare assieme ai proponenti il luogo dove installare la postazione. Pensiamo, comunque, che il sito ideale sia nel centro storico della città”.

In tutta Italia le “Little Free Library” stanno nascendo in diverse città. Cosa prevedono.

La gente prende e porta libri, si siede a leggere e magari improvvisa un piccolo picnic accanto alla casetta dei libri. Una piccola oasi in mezzo al caos. Sono piccole biblioteche e librerie che nascono all’aperto con diverse forme. Tutto è nato negli Usa dove Todd Bol ha costruito nel 2009 la prima “Little Free Library” mentre un altro americano, Rick Brooks, ha creato la prima rete che cataloga e associa tutte quelle esistenti nel mondo. Chi prende un libro ne porta uno suo e poi a giro fanno anche gli altri in un’azione circolare che promuove la lettura ed il patrimonio librario.

