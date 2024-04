Lavori pubblici: così cambierà Ragusa in due anni. Dal teatro agli asili, dalle piazze agli ascensori per Ibla. FOTO

Oltre 60 milioni di investimenti per cambiare Ragusa, per renderla più moderna e più funzionale, con nuovi asili e scuole per l’infanzia, mense, ma anche recupero di piazze, vallate, con ascensori obliqui tra Ragusa e Ragusa Ibla. Il punto di tutti gli interventi stamani al Comune di Ragusa nel corso di una conferenza stampa dedicata agli aggiornamenti sui lavori pubblici in corso e alle nuove progettualità che stanno prendendo forma nel territorio. L’incontro ha segnato il completamento degli interventi per la “Scuola rurale Genisi”. Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha espresso gratitudine per l’impegno degli uffici comunali nell’attuazione di tante progettualità. Ha sottolineato l’efficienza e la determinazione del personale comunale, ringraziando tutti coloro che lavorano con dedizione per il bene della città.

L’assessore comunale ai lavori pubblici, Gianni Giuffrida, ha illustrato i vari interventi in corso e quelli previsti per il futuro, finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altri fondi. Gli interventi sono mirati al miglioramento energetico e all’utilizzo di materiali riciclati per ridurre l’impatto ambientale. Sono previsti incentivi per le imprese al fine di accelerare i tempi di realizzazione delle opere.

Tra gli interventi in corso spiccano la realizzazione di nuovi asili nido a Ragusa e Marina di Ragusa, la costruzione di una scuola dell’infanzia a nove sezioni con laboratori didattici e aree verdi esterne, la ristrutturazione di diverse strutture sportive e culturali e il recupero di aree verdi e storiche.

Inoltre, sono stati presentati nuovi progetti ambiziosi, tra cui la riqualificazione di Piazza Libertà e la realizzazione della cittadella dello sport, che prevede il collegamento degli impianti sportivi esistenti con quelli in fase di realizzazione. In entrambi i casi lo si farà con un concorso di idee.

Fabrizio Ilardo, presidente del Consiglio comunale di Ragusa, ha sottolineato l’importanza della sinergia tra l’Amministrazione e il Consiglio Comunale nel definire e approvare il piano triennale delle opere pubbliche, evidenziando l’impegno congiunto per il progresso e lo sviluppo della città.

LE OPERE



Nel dettaglio ecco l’elenco completo di tutti gli interventi in fase di realizzazione o già realizzati o di prossimo avvio.

Asilo nido in via Australia a Ragusa

Asili nido a Marina di Ragusa

Scuola dell’infanzia a 9 sezioni a Marina di Ragusa con laboratori didattici, sala mensa e aree verdi esterne

Mensa alla Palazzello a Ragusa

Palestra per basket, volley e scherma accanto alla scuola dello sport

Efficientamento e rifunzionalizzazione del campo sportivo Aldo Campo

Recupero di Villa Moltisanti per attività culturali

Recupero della Vallata Santa Domenica su un’area di 70.000 metri quadrati

Riqualificazione del Foro Boario per renderlo un polo fieristico

Completamento del Parco del Castello di Donnafugata con il recupero dei percorsi storici

Efficientamento energetico della Sala Falcone Borsellino

“Stazione di Posta” per contrastare la povertà

Riqualificazione dello Scalo Merci con opere di connessione al tessuto urbano

Rifacimento della pista di atletica leggera e del manto erboso presso l’impianto sportivo Petrulli

Recupero funzionale dell’ex Teatro della Concordia

Riqualificazione del lungomare Bisani tra Punta di Mola e Scalo Trapanese a Marina di Ragusa con la divisione della pista ciclabile e pedonale

Ascensori San Paolo – Carmine con ascensori sia verticali che obliqui in galleria

Riduzione del rischio idrogeologico a San Paolo

Come detto c’è anche il concorso di idee per la riqualificazione di piazza Libertà e degli assi viari attorno, e l’ipotesi di realizzare una cittadella dello sport collegando, anche con aree verdi, gli impianti sportivi che gravitano attorno alla Scuola Regionale dello Sport.

Al lavoro già adesso, infine, per la riqualificazione di Palazzo della Cancellaria a Ibla.

PAROLA AGLI AMMINISTRATORI

Ecco in sintesi cosa hanno detto gli amministratori: “Stiamo lavorando duramente per realizzare una serie di interventi che coinvolgono diversi ambiti della vita cittadina, dall’istruzione alla cultura, dallo sport all’ambiente.

Partiamo dall’istruzione, che è il pilastro su cui costruire il futuro dei nostri bambini. Stiamo progettando la realizzazione di nuovi asili nido sia qui a Ragusa che a Marina di Ragusa, per garantire ai nostri piccoli cittadini un ambiente sicuro e stimolante fin dalla più tenera età. Inoltre, stiamo lavorando alla creazione di una moderna scuola dell’infanzia a nove sezioni, completa di laboratori didattici, sala mensa e ampie aree verdi esterne, per offrire un’educazione di qualità ai nostri giovani.

Passando allo sport, stiamo investendo nella costruzione di una nuova palestra polifunzionale accanto alla scuola dello sport. Questa struttura sarà dotata di impianti per il basket, il volley e la scherma, offrendo così ai nostri atleti un luogo adeguato per allenarsi e competere. Inoltre, stiamo lavorando al rifacimento della pista di atletica leggera e del manto erboso presso l’impianto sportivo Petrulli, un progetto molto atteso dagli amanti dello sport in città.

Ma non è tutto. Stiamo anche dedicando risorse alla cultura e al recupero del nostro patrimonio storico. Sta per prendere vita il recupero di Villa Moltisanti per attività culturali, così come il restauro della Vallata Santa Domenica su un’area di 70.000 metri quadrati. Inoltre, stiamo lavorando al recupero funzionale dell’ex Teatro della Concordia e alla riqualificazione di Palazzo della Cancellaria a Ibla.

Questi sono solo alcuni dei progetti che stiamo portando avanti per rendere Ragusa una città migliore per tutti i suoi abitanti. È un impegno che richiede tempo e risorse, ma siamo determinati a realizzarlo. Ringraziamo tutti coloro che stanno contribuendo a questi progetti e invitiamo i nostri cittadini a unirsi a noi in questo viaggio verso un futuro migliore per la nostra città”.

