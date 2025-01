Lavori di dragaggio al porto di Marina di Ragusa

Ad eseguirli è la Società Porto Turistico Marina di Ragusa e comporteranno il dragaggio dell’imboccatura dell’infrastruttura con la risagomatura dei fondali al fine di garantire le operazioni di ingresso e di uscita delle imbarcazioni dallo specchio portuale. I lavori sono autorizzati fino al 28 del mese di febbraio e saranno eseguiti garantendo tutte le norme antinquinamento previsti dalla normativa e soprattutto verranno effettuate in condizioni di mare calmo quando l’altezza delle onde non supereranno i 50 centimetri di altezza. Dalle 7 alle 17.30, quindi, massima attenzione al movimento navale nel porto turistico di Marina di Ragusa.

Il progetto relativo al dragaggio è stato autorizzato dal Dipartimento dell’Ambiente della Regione Siciliana nello scorso mese di novembre.

I lavori riguardano nel particolare il ripristino dei fondali dell’imboccatura portuale ed il progetto dà, alla Società Porto Turistico Marina di Ragusa, precise indicazioni sui criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo dei fondali marini. Per eseguirli vengono impiegate le due imbarcazioni “Carolina” e “Talamone” ed è previsto il posizionamento di “panne antitorbidità galleggianti con gonna a tutta altezza fino al fondale nell’area di deposito. In virtù della garanzia dei lavori con previsione di immersione in mare dei materiali di scavo sono stati coinvolti l’Arpa ed il Dipartimento del territorio ed ambiente della Regione Sicilia e per la sicurezza all’interno ed all’uscita dello specchio portuale è d’obbligo comunicare giornalmente via radio con la sala operativa della Capitaneria di porto pozzallese sia l’inizio che la fine.

© Riproduzione riservata