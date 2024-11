Lavori al Polo Commerciale di Modica. L’assessore Drago assicura: “Saranno completati entro i primi mesi del 2025”

Sopralluogo al polo commerciale di Modica. L’assessore ai lavori pubblici, Antonio Drago, ha affermato che i lavori su questa importante arteria stradale procederanno in tempi rapidi. Il sopralluogo, effettuato insieme alla direzione lavori e alla ditta Fiber Cop, è stato essenziale per definire i dettagli degli interventi necessari e ridurre al minimo i rischi di contenzioso, che potrebbero rallentare ulteriormente le tempistiche di completamento. Drago ha sottolineato l’importanza di evitare conflitti che potrebbero compromettere ulteriormente la viabilità e il quotidiano operato delle persone che vivono e lavorano lungo questa strada.

Cambiamenti al cronoprogramma

L’assessore ha anche spiegato che sono stati apportati cambiamenti al cronoprogramma dei lavori, con la definizione dei dettagli per la posa dell’asfalto sulla strada, tranne che nel tratto interessato dalla futura rotatoria, i cui lavori sono di competenza della ditta incaricata della posa dei cavi per la fibra ottica. Nonostante i mesi difficili e i disagi causati ai cittadini e ai commercianti della zona, Drago ha espresso gratitudine per la sensibilità e la collaborazione mostrata dall’Associazione dei Commercianti, in particolare dal dottor Giorgio Moncada, che ha compreso le difficoltà e ha trasmesso ai suoi associati la complessità della situazione.

L’assessore ha confermato l’intenzione di completare i lavori entro i primi mesi del 2025, con l’auspicio che a novembre i lavori possano ripartire velocemente e senza ulteriori intoppi.

