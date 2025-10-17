Lavoratori in nero e ponteggi non a norma: nove imprese sanzionate nel Ragusano

Lavoratori in nero in sette imprese controllate nel ragusano. Non si fermano i controlli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nella provincia di Ragusa.

Dall’inizio di ottobre, nove imprese sono state sottoposte a ispezione: in sette di queste sono stati individuati lavoratori in nero, con conseguente sospensione immediata delle attività e applicazione delle maxisanzioni previste per l’impiego irregolare di manodopera.

Sicurezza carente e documentazione irregolare

Le violazioni più frequenti riguardano il mancato rispetto delle norme di prevenzione contro le cadute dall’alto, la mancata redazione o incompletezza del Piano Operativo di Sicurezza (POS), ponteggi non a norma, assenza di formazione e visite mediche preventive per i lavoratori impiegati.

Particolarmente grave la posizione di due imprese prive della patente a crediti obbligatoria, requisito indispensabile per operare nei cantieri temporanei o mobili.

Le aziende sono state allontanate dai cantieri e informate dell’impossibilità di proseguire l’attività fino al conseguimento della patente.

Anche la ditta committente è stata sanzionata per non aver verificato il possesso dei requisiti da parte delle imprese esecutrici. Complessivamente, le sanzioni elevate superano i 50.000 euro

