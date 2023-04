Lavoratori atipici, chi sono? Apre uno sportello a Ragusa

I lavoratori atipici, negli ultimi dieci anni, sono aumentati quasi del 35% nel nostro Paese.

Si tratta di lavoratori parasubordinati, autonomi, collaboratori occasionali, Partita iva individuali, collaboratori sportivi, tirocinanti, somministrati e disoccupati.

Una fetta importante del tessuto sociale che necessita sempre di più di essere rappresentata e tutelata.

Per questo il NIDIL CGIL ha deciso l’apertura di uno specifico sportello, presso gli uffici della CGIL di Ragusa sita in via Vico Cairoli, 29, che riceverà i lavoratori atipici ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:30.



QUALI OCCASIONI PER I LAVORATORI ATIPICI

Tra le opportunità a disposizione dei lavoratori atipici ci sono numerose prestazioni e tra queste, quelle di sostegno al reddito erogate dagli Enti Bilaterali competenti per la somministrazione di lavoro: EBITEMP e FORMA.TEMP.

Le Politiche Attive del lavoro finanziate da Forma.Temp prevedono il finanziamento della formazione dei lavoratori in somministrazione per l’acquisizione di nuove competenze, aggiornamento, qualificazione. Tutti i corsi di formazione finanziati da Forma.Temp sono a titolo gratuito e non prevedono costi di alcun genere a carico dei partecipanti.

Altra misura molto interessante è rappresentata dal Sar, (Sostegno al reddito). Una prestazione alla quale hanno diritto tutti i lavoratori assunti in somministrazione con contratto a tempo determinato o indeterminato, anche in apprendistato e disoccupati da almeno 45 giorni e che abbiano maturato almeno 110 giorni di lavoro o 440 ore lavorate, negli ultimi 12 mesi. Ai beneficiari viene corrisposto un contributo a titolo di sostegno al reddito pari ad € 1.000,00 al lordo delle imposte previste dalla legge.